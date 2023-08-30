Yalova’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Yalova'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap önce bahçe duvarına sonra da ağaca çarptı. Kazada 2 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Yalova’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Yalova'nın merkeze bağlı, Kadıköy beldesi Özden Mahallesi Doğu Sırtı Caddesinde 77 ER 336 plakalı pikap sürücüsü Ö.F.Y'ye (19) direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç önce kaldırıma daha sonra ise yol kenarındaki bir villanın duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan İ.E.S (19) ve K.T (19) hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

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2 yaralı bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken diğer yaralı ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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