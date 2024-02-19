Yalova'da korkutan yangın

Yalova’nın Armutlu ilçesi İskele Meydanı’nda bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Bina çatısındaki bacalardan kaynaklı çıktığı tespit edilen yangında tüm çatı kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen Armutlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.