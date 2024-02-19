Yalova'da korkutan yangın

Kaynak: İHA
Yalova'da korkutan yangın
Yalova’da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yalova’nın Armutlu ilçesi İskele Meydanı’nda bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Bina çatısındaki bacalardan kaynaklı çıktığı tespit edilen yangında tüm çatı kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu.

aw145153-01.jpg

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen Armutlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

aw145153-02.jpg

aw145153-03.jpg

aw145153-04.jpg

aw145153-06.jpg

aw145153-07.jpg

Son Haberler
Mısır’ın Süveyş Kanalı’ndaki geliri azaldı Ekonomi
Mısır’ın Süveyş Kanalı’ndaki geliri azaldı
MHP aday listelerini YSK’ye teslim etti Siyaset
MHP aday listelerini YSK’ye teslim etti
Tanker ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı Gündem
Tanker ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
Mahfi Eğilmez Türkiye’nin multienflasyona girdiğini açıkladı. Multienflasyon nedir? Ekonomi
Mahfi Eğilmez Türkiye’nin multienflasyona girdiğini açıkladı. Multienflasyon nedir?
Yastığı kaldırım taşı oldu Gündem
Yastığı kaldırım taşı oldu
Takla atan aracını tahta ile destekledi! Bu bir 'Başka ülkede yaşayamam' haberidir Yerel Haberler
Takla atan aracını tahta ile destekledi! Bu bir 'Başka ülkede yaşayamam' haberidir
Ronaldo oğlunun yaptığı harekete çok sinirlendi. Çılgına döndü Spor
Ronaldo oğlunun yaptığı harekete çok sinirlendi. Çılgına döndü