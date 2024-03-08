Yalova'da 'Mahzen-6' operasyonu. Zehir tacirlerine baskın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Yalova'da zehir tacirlerinden oluştuğu iddia edilen bir organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Yalova'da eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-6" operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu'nun yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.

Yerlikaya'nın açıklamasında organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesinde organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabancalar, Pompalı tüfek ve av tüfekleri Çok miktarda uyuşturucu madde ile Çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle"