Yalova'da 'Mahzen-6' operasyonu. Zehir tacirlerine baskın

Kaynak: Haber Merkezi
Yalova'da 'Mahzen-6' operasyonu. Zehir tacirlerine baskın
Yalova'da eş zamanlı düzenlenen 'Mahzen-6' operasyonlarında bir organize suç örgütü çökertildi. Operasyon kapsamında zehir taciri olduğu belirtilen 15 kişi suç örgütü elebaşısıyla birilikte yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Yalova'da zehir tacirlerinden oluştuğu iddia edilen bir organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Yalova'da eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-6" operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu'nun yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.

Yerlikaya'nın açıklamasında organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesinde organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabancalar, Pompalı tüfek ve av tüfekleri Çok miktarda uyuşturucu madde ile Çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle"

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