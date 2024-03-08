Ramazan öncesi ağızların tadı kaçtı! 1 tane hurmanın fiyatı dudak uçuklatıyor

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Ramazan öncesi ağızların tadı kaçtı! 1 tane hurmanın fiyatı dudak uçuklatıyor
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Mısır Çarşısı’nda farklı çeşitlerde hurmalar tezgahlarda yerini almaya başladı. Ancak bu yıl hurma fiyatları cep yakıyor. Mısır Çarşısı’nda çeşit çeşit hurma satışı yapılıyor ve kilo fiyatları 200 ila 620 TL arasında değişiyor. Hurmanın tanesi ise 10 ila 15 lira arasında satılıyor.

Mısır Çarşısı esnafından Murat Üzümcü, Medine hurmasının kilosunun 480 TL olduğunu ve tanesinin 15 TL olduğunu belirtiyor. Geçen yıla göre hurma fiyatlarının arttığını, özellikle Kudüs hurmasının dolar artışına bağlı olarak yükseldiğini ifade ediyor.

Ayrıca, taneyle satılan hurmaların peygamber efendimizin kendi elleriyle yetiştirdiği ağacın hurması olduğunu ve bu nedenle değerli olduğunu vurguluyor.

Kudüs hurmasının kilosu 200 TL, biraz daha büyük Kudüs hurmasının ise 320 TL olduğunu belirtiyor.

Esnaf Suat Tatlıcı, “Fiyatlarımız 200 liradan başlıyor, 620 liraya kadar hurmamız var. Taneyle satılan hurmalar peygamber efendimizin kendi elleriyle yetiştirdiği ağacın hurması. Tanesi 10-15 lira. Çok değerli bir hurma olduğu için fiyatı o yüzden yüksek. Kudüs hurmasının kilosu 200 lira, biraz daha büyük Kudüs hurması 320 lira, Jumbo hurma 420 lira" şeklinde konuştu.

"KESİNLİKLE TANE ALMAM"

Hurma fiyatlarına bakmaya gelen Hüsamettin Özkan, “Ramazan ayından dolayı fırsatçılık olmuş. Kesinlikle bir tane almam. Kim alır?" dedi.

Sema Köse, “Pahalı ama herkes ekonomik durumuna göre hareket ederse her şey daha güzel olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Mehmet Gülendar, “Kilosu 220 lira olan hurmadan bütçeme göre aldım ama demek alan var ki satıyorlar" ifadelerini kullandı.

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