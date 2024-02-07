Yalova'da uyuşturucu operasyonu. 1 şahıs tutuklandı

Aktarılan bilgilere göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim personelleri, çevre illerden Yalova’ya uyuşturucu getireceği istihbaratına ulaştığı şüphelinin kullandığı 34 plakalı otomobili takibe aldı.
Şüpheli otomobili durduran polis ekipleri narkotik maddeleri arama köpeği ‘Gölge’ eşliğinde yaptığı uyuşturucu aramasında 176,71 gram skunk ele geçirildi. Yakalanan şüpheli E.Ö. hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Polisin diğer operasyonunda Ş.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgilerin değerlendirilmesi üzerine şüpheli şahıs yakalanarak ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.
Şüpheli şahsın ikamet aramasında 26 gram sentetik kannabinoid, 6 adet sentetik ecza hap, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet silaha ait kartuş ve suçtan elde ettiği değerlendirilen 610 Türk lirası ele geçirildi. Uyuşturucu şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.