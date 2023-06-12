Yalova'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, diğer zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.Y.'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddelerle çevre illere geçiş yapacağı tespit etti. Takibe alınan şüphelinin içinde bulunduğu araç Yalova-İzmit Karayolu Altınova ilçesi mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 600 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheli F.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Yalova Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen S.S.'nin ikamet ve üst aramalarında da 22 gram metamfetamin, 1,74 sentetik kannabinoid, 1,53 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 6 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

İHA