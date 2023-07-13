Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul illinden temin ettikleri uyuşturucuları Yalova ve çevre illerde sokak düzeyinde ticaretini yapacaklarını tespit ettiği 7 şüpheli takibe alındı. Şüphelilerin içinde bulunduğu 10 ve 16 plakalı araçlar Altınova-Yalova kara yolu üzerinde durduruldu. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde yapılan aramalarda iki aracın çeşitli yerlerinde saklanmış vaziyette toplam 393 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden V.I., N.A., K.A., E.S.C. ve F.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli H.S. ve F.A.’nın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Polisin diğer bir çalışmasında ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.O. ve yine 8 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.T. de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

aw934356-04.jpgÖte yandan sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespiti edilen 4 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirilirken şahısların üzerlerinden 32 gram skunk, 5.46 gram metamfetamin, 2.56 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Polis ayrıca haklarında çıkartılan uyuşturucu madde suçlarından yakalama kararı çıkan A.S., M.S., İ.A., Y.A. ve K.E.'de gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi. (İHA)

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