Yamaç paraşütleri havada çarpıştı. 1 ölü 2 yaralı

Ankara'nın Ayaş ilçesindeki yamaç paraşütü tepesinde, pilotlar Ercan Gündoğdu (40) ve Seda Ersöz'ün (31) paraşütleri, kalkıştan kısa bir süre sonra havada çarpıştı.

Paraşüt iplerinin birbirine dolanması sebebiyle 2 pilot da yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Pilotlardan Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz ise yaralı olarak kurtuldu.

Gündoğdu'nun cenazesi, bugün öğle vakti, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili emniyet tarafından soruşturma başlatıldı.