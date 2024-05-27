Yamaç paraşütleri havada çarpıştı. 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: DHA
Yamaç paraşütleri havada çarpıştı. 1 ölü 2 yaralı

Ankara'da iki yamaç paraşütünün çarpıştığı kazada pilotlardan Ercan Gündoğdu yaşamını yitirdi. İki kişi ise yaralandı.

Ankara'nın Ayaş ilçesindeki yamaç paraşütü tepesinde, pilotlar Ercan Gündoğdu (40) ve Seda Ersöz'ün (31) paraşütleri, kalkıştan kısa bir süre sonra havada çarpıştı.

Paraşüt iplerinin birbirine dolanması sebebiyle 2 pilot da yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Pilotlardan Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz ise yaralı olarak kurtuldu.

Gündoğdu'nun cenazesi, bugün öğle vakti, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığına defnedildi.

59765.jpgOlayla ilgili emniyet tarafından soruşturma başlatıldı.

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