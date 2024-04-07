Yan yatan otomobilde 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Yan yatan otomobilde 5 kişi yaralandı
Hakkari'de kontrolden çıkan bir otomobilin yola devrilmesi ile 5 kişi yaralandı.

5 kişinin yaralandığı kaza, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan 1. tünel mevkiinde meydana geldi. Hakkari istikametine gelmekte olan ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SD 938 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yan yattı. Yolda geçenlerin durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 5 kişi ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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