Alınan bilgiler kapsamında, yangın Hafik’e bağlı Çimenyenice köyünde yaşandı. Sivas’a gittiği öğrenilen kamyonun çekici tarafında yangın meydana geldi.

Durumu fark eden sürücü kamyonu durdurarak ilk müdahalede bulunduktan sonra, bölgeye çok sayıda ekip gelerek müdahaleye devam etti.

Kamyonun çekici kısmı yanarak kül oldu. Yangın anı telefon kameralarıyla an be an çekildi.