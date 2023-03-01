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Yandaki pankartta Erdoğan'ın adı var diye hakaret davası açıldı... Bu da oldu

Zafer Partisi Yakutiye İlçe Başkanı Yunus Kaya ile yönetim kurulundan bir isme astıkları pankartın yanında Erdoğan’ın pankartı bulunduğu için 'cumhurbaşkanına hakaretten' dava açıldı. Söz konusu davayı Gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 10:05
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Yandaki pankartta Erdoğan'ın adı var diye dava açıldı

Yandaki pankartta Erdoğan'ın adı var diye hakaret davası açıldı... Bu da oldu
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Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki köşesinde Zafer Partisi Yakutiye İlçe Başkanı Yunus Kaya ve yönetim kurulundan Hasan Burhan Aydemir hakkında, 18 Eylül’de bir üst geçide asılan “180 milyon dolar nerede?” pankartı için “cumhurbaşkanına hakaret”ten soruşturma başlatıldığını yazdı.

Söz konusu pankartta cumhurbaşkanına dair herhangi bir imanın bulunmadığına dikkati çeken Saymaz, sebebin hemen yan tarafta asılı olan Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi adının bulunduğu pankart olduğunu yazdı. Saymaz, “Gözlerinize inanamayacaksınız ama böyle!” diyerek tepki gösterdi.

Saymaz’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“İlginç olan şu ki pankartta, cumhurbaşkanın fotoğrafı yok. Cumhurbaşkanını ima eden bir sözcük bile yok. Buna rağmen neden mi dava açıldı? Çünkü… Üstgeçitte, Zafer Partililerin astığı pankartın yanında Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin o tarihte düzenlediği ‘MNG Expo&Congress’ adlı fuarın pankartı vardı. ‘Yüzlerce Seçkin Markada yüzde 80’e varan büyük indirimler’ sloganının yazılı olduğu pankartta, fuarın Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde yapılacağı yazıyordu.

Ee? Ee’si şu: Zafer Partililer ‘Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz – #UyanErzurumHırsızVar’ yazılı olan pankartı Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi adının bulunduğu pankartın yanına asarak, cumhurbaşkanına hakaret etmekle suçlanıyor. Gözlerinize inanamayacaksınız ama böyle!

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün izin yazısı şu şekilde: ‘Üzerinde ‘Yüzlerce seçkin markada 80’e varan büyük indirimler. Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’ şeklinde yazı bulunan pankartın yanına üzerinde ‘180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz! Uyan Erzurum Hırsız Var’ şeklinde yazı bulunan pankartı asmalarının cumhurbaşkanına hakaret eylemi kapsamında değerlendirilebileceği…’

Zafer Partililer hakaret kasıtlarının olmadığını vurgulasalar da sonuç değişmedi. Bu kapsamda Kaya ve Aydemir’e cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldı. İlk duruşma 5 Mayıs’ta.”

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