Yandaş basın 15 Temmuz'dan rant devşirmenin peşinde. Yıllarca FETÖ'yü destekleyip övmüşlerdi

FETÖ’yü öven açıklamalar ve haberler yapan yandaş basın Turkuaz Medya Grubu tarafından 15 Temmuz Sergisi’nin açıldığını duyurdu. Zafer Arapkirli de tepki gösterdi.