Yandaş basın 15 Temmuz'dan rant devşirmenin peşinde. Yıllarca FETÖ'yü destekleyip övmüşlerdi

FETÖ’yü öven açıklamalar ve haberler yapan yandaş basın Turkuaz Medya Grubu tarafından 15 Temmuz Sergisi’nin açıldığını duyurdu. Zafer Arapkirli de tepki gösterdi.

Yandaş basın 15 Temmuz'dan rant devşirmenin peşinde. Yıllarca FETÖ'yü destekleyip övmüşlerdi

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün hain darbe girişimi kahraman Türk milleti tarafından bertaraf edildi. Yarın, darbe girişiminin yedinci yıl dönümü.

Yandaş basın A Haber, Turkuvaz Medya Grubu tarafından hazırlanan “15 Temmuz Sergisi” Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldığını duyurdu. Serginin sponsorları Halkbank, MNG Holding, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Türkiye Sigorta, Dap Yapı, Kuzey Marmara Otoyolu, Kuzu Grup ve Sur Yapı yer alıyor.

Yıllarca FETÖ’yü öven açıklamalarda bulunup, haberler yapan yandaş basının böyle bir sergi açması “Yandaş basın 15 Temmuz’dan rant devşirmenin peşinde” değerlendirmesi yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde de A Spor’da spor yorumcusu Kemal Belgin FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür'e övgü yağdırmıştı.

Öte yandan aralarında CİHAN Ankara Temsilciliği’nin de bulunduğu FETÖ’ye ait bütün medya grubunun Turkuvaz Medya Grubu'na ihalesiz satıldığı iddia edilmişti.

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ZAFER ARAPKİRLİ’DEN TEPKİ

Usta Gazeteci Zafer Arapkirli A Haber’in paylaşımını alıntılyarak tepki gösterdi.

Arapkirli şu ifadeleri kullandı:

UTANMIYORLAR!..

On yıllarca neredeyse “ibadet” seviyesinde peşinden gidip, TSK’ya hakim olmasına destek oldukları FETÖ’nün darbesi üzerinden, şehitlerin kanı üzerinden rant devşirme çabasına bakın!

Yatacak yeriniz yok.

Bari bunu sömürmeyin.

Bir susun artık!

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