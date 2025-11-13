İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklanan Murat Ongun, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın hedefi olmuştu.

KÜTAHYALI'DAN MURAT ONGUN İDDİASI

Kütahyalı, canlı yayında yaptığı konuşmada, Ongun’a dair çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. Kütahyalı, "Murat Ongun ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam. Thodex'in sahibi çocuk öldü gitti. 'Aaa Murat Ongun içeride kendini asmış' derlerse, şaşırmam” demişti.

Kütahyalı'nın yayında kullandığı bu ifadelere ise sosyal medya üzerinden açık bir tehdit" ve "yargı sürecine müdahale girişimi" olarak tepki geldi.

HAKAN: İDDİANAMEYE İNDİRİLMİŞ ÇOK AĞIR BİR DARBEDİR

Bugün ise Kütahyalı’ya kendi mahallesinden de tepki geldi. İktidara yakın gazeteci Ahmet Hakan, Kütahyalı’nın Murat Ongun’a dair sözlerine “Hadi bu sözlerin ahlaki düşüklüğünü, acımasızlığını, vicdansızlığını bir tarafa bırakalım. Bu sözler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya ve hazırladığı iddianameye indirilmiş çok ağır bir darbedir” dedi.

Kütahyalı’nın Başsavcılık aleyhine oluşturulan olumsuz kampanyanın bir numaralı odağı haline geldiğini söyleyen Hakan, şunları dile getirdi:

“Bu adam isteyerek ya da istemeyerek Başsavcılık aleyhine oluşturulan olumsuz kampanyanın bir numaralı odağı haline gelmiş durumda. Her defasında provokasyon. Her defasında toplumsal kışkırtma. Her defasında iktidar aleyhine hava. Her defasında rezillik. Her defasında kepazelik. “Dur” diyen de çok oldu ama adamın rezillikleri bir türlü durdurulamıyor”