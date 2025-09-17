Yandaş yazardan "süreç" yorumu: Şimdilik kamuoyuna açıklanmıyor

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde gelinen noktada terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile silah bırakıldığı iddia ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı çıkış ile başlayan süreçte Meclis'te bir de komisyon kuruldu.

Komisyonun, yasa çıkarmayacağı iddia edilse de terör örgütü üyelerinin beraat etmesi ve yurt dışındakilerin de Türkiye'ye gelişi için uygun zeminin hazırlanması yönünde çalışmalar yapacağı tartışmalar arasında.

Öte yandan Türkiye'de toplum, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığına ilişkin ikna edilmediği aşikar. Yandaş yazarlar ise ikna çalışmaları için konuyu köşelerine taşımaya devam ediyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, silah bırakma iddialarını köşesine taşıyarak süreçin devam ettiğini belirtti.

"ŞİMDİLİK KAMUOYUNA AÇIKLANMIYOR"

"Kamuoyunda şöyle bir intiba var. O tarihten itibaren hiçbir şey yapılmıyor. PKK silah bırakmıyor" ifadelerini kullanan Selvi, "Bir defa bu süreç farklı. PKK'lıların silah bırakması ve mağaraları teslim etmeleri yönündeki çalışmalar sürüyor. Önemli ilerlemeler var. Ancak dedim ya bu süreç çok farklı. Şimdilik kamuoyuna açıklanmıyor. Fakat gerekli mekanizmalar işliyor" dedi.

"KUM SAATİ DOLMAYA BAŞLADI"

Öte yandan Selvi, Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki orduya katılma ve entegrasyon sürecindeki gerilime dikkat çekerek Abdullah Öcalan'ın taşın altına elini sokması gerektiğini vurguladı.

Selvi, Suriye'de yaşananlara yönelik "Kum saati dolmaya başladı. SDG, Suriye’yi parçalamak isteyen İsrail’in planlarına alet oluyor" dedi.

