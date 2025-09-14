Son anket sonuçları ortaya çıktı! Sonuçlar bomba etkisi yarattı

İktidar 'yeni anayasa', 'Terörsüz Türkiye' derken, ekonomik kriz ve 'geç ya da hiç gelmeyen' adalet iddiasıyla muhalefet ve vatandaşlar 'erken seçim' çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Erdoğan 'erken seçim yok' demesine rağmen CHP'li belediyelere art arda devam eden operasyonlar ve CHP İstanbul İl başkanlığına atanan 'kayyum' vatandaşları isyan ettirdi. Anket firmaları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

CHP YİNE BİRİNCİ PARTİ

MDRaporlar'ın son anketi ortaya çıktı. MDRaporlar'ın hazırladığı Ağustos ayında yapılan 11 büyük anketin ortalaması alındı. Anketlerin ortalamasından yine CHP birinci parti olarak çıktı.

Ağustos ayındaki 11 anketin ortalamasına göre TBMM sandalye dağılımı ise şöyle:

242 - CHP

234 - AKP

67 - DEM

57 - MHP

İyi Parti ve Zafer Partisi ittifak yaparsa

226 - CHP

223 - AKP

60 - DEM

48 - MHP

33 - İYİ

10 - ZP

İşte anket sonucu:

Gürsel Tekin, Özgür Özel’e çok sert çıktı! Öyle sözler söyledi ki...

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert çıktı! 'Haysiyetin varsa...'

Eski CHP'li ismin canlı yayında anlattıkları gündem oldu! Topa tuttu

Bomba iddia! 8 CHP'li başkan AKP'ye geçecek

Ahmet Hakan, Gürsel Tekin'e öyle bir gönderme yaptı ki... Herkes onu konuşuyor

Ümit Özdağ, Erdoğan'ın 'CHP' planını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kurultay davası'yla ilgili flaş karar! Ünlü gazeteci açıkladı

İslam Memiş gram altın için tarih verdi! Yeni rekor geliyor

Erdoğan'ın başdanışmanından kritik mesaj! Tek tek saydı