Gecekondusunun arazisine karşılık ev sözü verildi. Dairesini alamayan aile apartmanı ateşe verdi

Muammer Şengöz ve iki kadın, apartmanın çatısına benzin dökerek yangın çıkarmaya teşebbüs etti ve polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Erol Şengöz, gecekondusunu üç daire karşılığında müteahhide vermişti.

Ancak müteahhit, yeni apartmandan vaat edilen daireleri teslim etmeyince, Şengöz ailesi binada yaşamaya başladı.

Müteahhitin tahliye kararı alması üzerine, aile daireye kapanıp dışarı çıkmayı reddetti.

Polis, ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çilingir çağrılınca, evin oğlu çatıya çıkıp apartmanı yakmaya çalıştı ve alevler park halindeki bir araç ile motosiklete sıçradı. Yangın, vatandaşlar tarafından hızla söndürüldü.

"DAİRE VERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER AMA VERMEDİLER"

Erol Şengöz, mülkün 1963'ten beri ailesine ait olduğunu ve bir firmanın gecekondusunu yıkıp daire vaadinde bulunduğunu, ancak sözlerini tutmadıklarını belirtti.

Erol Şengöz, ailesiyle birlikte 9 yıl kirada kaldığını ve binanın hala tamamlanmadığını, imar ve iskan izinlerinin olmadığını ifade etti.

Şengöz, kendisine vaat edilen üç daireyi alamayınca binada yaşamaya başladığını ve şimdi kaymakamlık kararıyla tahliye edilmeye çalışıldığını söyledi.

Evde bulunan baba, polis tarafından dışarı çıkarılırken bayıldı ve oğlu da dışarı çıkınca gözaltına alındı. Evdeki iki kadın da gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Şengöz'ün binayı yakma girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, benzin dökülmesi sonucu binanın dış cephesinin alev aldığı ve daha sonra alevlerin bir otomobile sıçradığı görülüyor. Alevler, vatandaşlar tarafından söndürüldü.