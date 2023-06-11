Yangın bir türlü söndürülemiyor, 14 ölü

Kazakistan’daki orman yangınında ölen işçilerin sayısı 14'e çıktı

Yangın bir türlü söndürülemiyor, 14 ölü

Kazakistan’ın Abay eyaletinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden işçilerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abay eyaletinde çıkan orman yangınında 11 orman işçisinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Daha önceden de 3 işçinin cansız bedenine ulaşılan yangında toplam 14 orman işçisi hayatını kaybetti.

Abay eyaletinde 8 Haziran'da 60 bin hektarlık alanda orman yangını çıkmıştı.

Uspenskoe Orman İdaresi’nde görevli 11 orman işçisi ile yangının çıktığı gün irtibat kesilmişti.

Ekipler, yangını söndürme çalışmalarıyla arama kurtarma faaliyetlerini başlatmıştı.

Bakanlık, dün 3 orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

AA

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