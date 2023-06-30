Yangın için kurduğu sistem ile milyonlarca lira zarardan kurtuldu

Muğla’nın Datça ilçesinde enerji nakil hattından çıktığı açıklanan ve 25 hektar otluk ve makilik alanın yandığı yangının ortasında kalan bir çiftlik, çevresine örülen fıskiye sistemi ile milyonlarca liralık zarardan kurtuldu.

Yangın için kurduğu sistem ile milyonlarca lira zarardan kurtuldu

Datça Kargıcak mevkiinde başlayan ot ve makilik yangını karadan ve havadan ekiplerin yoğun çabası sonrası kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Yanan saha yakınında bulunan ve 60 dönüm arazi üzerine kurulu yangın söndürme sistemi milyonlarca liralık zararı önledi.

Su püskürtme sisteminin dışında kalan zeytin ve çam ağaçları ile serada büyük zarar oluşurken, arazi sahibi Ömer Tanır, sistemi 10 yıl önce kurduklarını, pahalı bir sistem olmasına karşın yangında milyonlarca liralık zararı önlediğini açıkladı.

Arazi sahibi Ömer Tanır, “Duvarların üzerinde bizim yangın söndürme borularımız var ısıya duyarlı. Onun sayesinde evimizi kurtardık. Sıcaklık 70 dereceye çıktığında kendisi patlıyor. Bizim aşağıda motorumuz var. Su basıyor depodan tazyikli. 9 metre içeriye, 9 metre dışarı. Sulanan su ile ıslanınca bizi de kurtardı. Ama diğer ağaçlara çok üzüldüm. Seramız yandı, bütün çamlar yandı. Börtü böcekler yandı. Bu sistemi herkese öneririm. Datça’da herkes bunu yaptırsa yangın çıkmaz. Biraz pahalı masraflı ama kesinlikle olmaz. Biz bunu yaptıralı aşağı yukarı 10 yıl oldu. İlk defa başımıza geldi ve işe yaradı. Hasar olsaydı çok büyük hasar olurdu. Burası kocaman 60 dönüm yer. Çok büyük hasarımız olurdu. Şu anda sistemin olmadığı yerde seramız vardı, domatesimiz, patlıcanımız her şeyimiz, kapalı seramız hepsi yandı. Hiçbir şey kalmadı. Zeytin dikmiştik. 3 bin 500 tane zeytin dikmiştik, hepsi yandı” dedi. (İHA)

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