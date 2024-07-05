Yangın kontrol altına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yangın kontrol altına alındı

Karabük'te çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Karabük’ün Ovacık ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "4 Temmuz 2024 Perşembe günü sabah saat 07.45 sularında Ovacık ilçemiz Yaylacılar Köyü ile Soğanlı Köyü Üzümcük Mahallesi arasında bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilen orman yangınına; 4 helikopter, 19 arazöz, 2 dozer, 6 su tankeri ve 122 yangın söndürme personeli tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

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