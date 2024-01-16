Yangın söndürme uçağı alev topuna döndü. Elektrik teline takıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Yangın söndürme uçağı alev topuna döndü. Elektrik teline takıldı
Yangına müdahale etmek için alçalan söndürme uçağı elektrik teline takılınca olan oldu. Alev topuna dönüşen uçak düştü. Korkunç kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Şili'nin Talc Maule bölgesinde çıkan orman yangınına söndürme uçakları müdahale etti. Uçaklar bir bir alçalarak suların boşalttı.

İlk uçak geçtikten sonra ikinci uçak alçaldı. O anlar bölgeye yakın bir evden kaydediliyordu. Ne olduysa o an oldu. Uçak suyunu yangın bölgesine boşaltırken, birden alev topuna dönüştü.

Otoyol üzerindeki elektrik direğine kanadının çarpması sonucu uçağın alevler içinde kaldığı tahmin ediliyor. Uçak bu görüntülerin ardından yere çakıldı. Feci kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Uçağın yere çakıldığı bölgede ise dört kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazanın görüntüleri ise izleyenleri dehşete düşürdü. İnternete düşen videoda siren seslerinin geldiği, Akan trafikte araçların seyrettiği görüldü. Uçağın su boşaltmak için alçaldığı ve elektrik tellerine takıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.

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