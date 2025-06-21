Yangın söndürme uçağı kırıma uğramıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yangın söndürme uçağı kırıma uğramıştı

Adana’nın Çukurova ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını ile yapılan soruşturma gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Yangın söndürme uçağının kırıma uğradığı olayda zanlılar tutuklandı.

Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'nde 19 Haziran'da orman yangını çıktı. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale başlattı. Müdahale sırasında bir yangın söndürme uçağı da Seyhan Baraj Gölü'nden su alırken kırıma uğrayıp battı.

Pilotlar İtalyan Michele Drago (58) ile Mert Buğra Cikoğlu (28) deniz polisi tarafından kurtarıldı. Alevler aynı gün akşam saatlerinde söndürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan A.M., A.Ş., M.A., T.C. ve E.B. ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 5 şüpheli, "Taksirle orman yangınına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

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