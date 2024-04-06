Yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Mehmet son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA
Yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Mehmet son yolculuğuna uğurlandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün kırsal Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Oğuz, evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra, Mehmet'in cansız bedenine ulaşıldı.

Mehmet'in cenazesi, helallik alınması için evlerinin önüne getirildi. Ardından omuzlarda taşınarak mahalle camisine götürüldü. Mehmet'in annesi ve babası gözyaşlarına boğulurken, cenazeye Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Mehmet Oğuz, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet'in babasının kanser hastası olduğu ve hastanede tedavi gördüğü, annesinin de yanında refakatçi kaldığı, babaannesinin de hayvanlarına saman vermeye gittiği için evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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