Yangında hayatını kaybeden baba ile kızı son yolculuklarına uğurlandı

DHA’nın haberine göre, Yeni Mahalle'de 2 katlı bir binanın 1'inci katında Mustafa Özdemir'e ait dairede, dün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatte söndürdüğü yangında Mustafa Özdemir ile kızı Sude Nur'un cansız bedenine ulaşıldı, dumandan etkilenen eşi Nurten Özdemir (57) ise Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ile kızının cenazesi, Havran Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nurten Özdemir de tedavisi sonrası taburcu edildi. Yangının elektrikli ısıtıcının da bağlı olduğu çoklu bağlantı tesisatından kaynaklandığı değerlendirilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.