Yangında hayatını kaybetmişti: Kocası hakkında gerçek ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yangında hayatını kaybetmişti: Kocası hakkında gerçek ortaya çıktı

Silivri’de otluk alanda yangın çıkmıştı. Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kadının kocası ise gözaltına alındı.

Yangın akşam saatlerinde İstanbul Silivri ilçesi Balaban Mahallesi Değirmenköy mevkiinde başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, otluk alanda kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında hayatını kaybetmişti: Kocası hakkında gerçek ortaya çıktı

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında bir itfaiye aracı otluk alanda, alevlerin arasında kaldı. İtfaiye aracı tamamen yanarken, aracı kullanan itfaiye eri yaralandı.

Sulama kanalında can pazarıSulama kanalında can pazarı

Yangında hayatını kaybetmişti: Kocası hakkında gerçek ortaya çıktı​​​​​​​

Yaralanan itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında hayatını kaybetmişti: Kocası hakkında gerçek ortaya çıktı​​​​​​​

YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yangın başladığı sırada alevlerden korkarak konteynere doğru kaçan bir kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangında hayatını kaybetmişti: Kocası hakkında gerçek ortaya çıktı​​​​​​​

Yangını başlatan kişinin ise, hayatını kaybeden kadının eşi olduğu ve çiftin tarlalarındaki kuru otları yakmaya çalışırken alevleri kontrol edemeyerek yangını başlattıkları tespit edildi.

Yangında hayatını kaybetmişti: Kocası hakkında gerçek ortaya çıktı​​​​​​​

Hayatını kaybeden kadının eşi gözaltına alındı.

Yangında hayatını kaybetmişti: Kocası hakkında gerçek ortaya çıktı

Yangında hayatını kaybetmişti: Kocası hakkında gerçek ortaya çıktı

Yangında hayatını kaybetmişti: Kocası hakkında gerçek ortaya çıktı​​​​​​​

Son Haberler
Bitcoin tarihin en yüksek seviyesini gördü: Artış devam edebilir
Bitcoin tarihin en yüksek seviyesini gördü: Artış devam edebilir
Tavuk yumurtalarının ihracatı kayda bağlandı!
Tavuk yumurtalarının ihracatı kayda bağlandı!
Kanser hastalarına büyük müjde! Bakan açıkladı
Kanser hastalarına büyük müjde! Bakan açıkladı
Firari operasyonu kanlı bitti! Ortaklık meydan savaşına döndü
Firari operasyonu kanlı bitti! Ortaklık meydan savaşına döndü
Devrim Özkan'dan mini şortuyla kamera karşısına geçti! Birbirinden iddialı pozları olay oldu
Devrim Özkan'dan mini şortuyla kamera karşısına geçti! Birbirinden iddialı pozları olay oldu