Yangında hayatını kaybetmişti: Kocası hakkında gerçek ortaya çıktı​​​​​​​

Yangın akşam saatlerinde İstanbul Silivri ilçesi Balaban Mahallesi Değirmenköy mevkiinde başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, otluk alanda kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında bir itfaiye aracı otluk alanda, alevlerin arasında kaldı. İtfaiye aracı tamamen yanarken, aracı kullanan itfaiye eri yaralandı.

Sulama kanalında can pazarı

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Yaralanan itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yangın başladığı sırada alevlerden korkarak konteynere doğru kaçan bir kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yangını başlatan kişinin ise, hayatını kaybeden kadının eşi olduğu ve çiftin tarlalarındaki kuru otları yakmaya çalışırken alevleri kontrol edemeyerek yangını başlattıkları tespit edildi.

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Hayatını kaybeden kadının eşi gözaltına alındı.

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