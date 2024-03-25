Yangında mahsur kalan anne ile oğlu itfaiye ekipleri tarafından kuırtarıldı

Kaynak: DHA
Yangında mahsur kalan anne ile oğlu itfaiye ekipleri tarafından kuırtarıldı
Bursa Osmangazi’de çıkan yangında ev içerinde mahsur kalan anne ile oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 9. Ufuk Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 3’üncü katındaki dairede saat öğlen 13.00 sıralarında yangın çıktı. Eda İ. ile oğlu Ayhan İ. Yangının çıktığı dairede evde mahsur kalırken, yan dairedeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri önce anneyi, sonra da oğlunu evden çıkardı. Oğlunu sedyede gören Eda İ. baygınlık geçirdi. Dumandan etkilenen anne ile oğlu kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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