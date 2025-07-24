Yangında yitirdiğimiz 10 şehidimizin kimlikleri DNA testi ile belirlenecek

Eskişehir'deki orman yangınında yaralananları hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Eskişehir Seyitgazi'de yaşamını yitiren 10 yangın şehidinin kimlik tespiti için DNA testi yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralananlara ilişkin, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 5 yaralının genel durumunun iyi olduğunu ve yarın taburcu edileceğini söyledi.

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Bakan Memişoğlu, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

10 YANGIN ŞEHİDİNİN KİMLİK TESPİTİ İÇİN DNA TESTİ YAPILACAK

Bakan Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. 10 şehidimiz var, üzüntü içindeyiz. Yaralılarımızı ziyaret ettik, Sayın Valimiz ve AFAD Başkanımızla beraber. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde şu anda 5 yaralımız var. Genel durumları iyi. İnşallah yarın itibarıyla hepsi taburcu olacak. Şehitlerimizin naaşları buraya geliyor. İlk muayeneleri yapıldıktan sonra DNA ve tanılarıyla ilgili Adalet Bakanımızla konuştuk. Ankara Adli Tıp Kurumu'na geçecek. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bize böyle acılar bir daha yaşatmasın."

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalarak şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu. Yangında Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.

ŞEHİTLERİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin cenazelerine ulaşıldı.

Şehitlerin cenazeleri yangın bölgesine sevk edilen ambulanslarla bulundukları Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü yakınlarından alınıp, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan yangının söndürülmesi için ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.