Yanlış bir ilişkide olduğunuzu gösteren 9 işaret

1. BENLİĞİNİ KAYBETME DÜŞÜNCESİ

Bir ilişkinin yanlış olduğunu nasıl anlarız, sorusuna cevap arayan insanların sayısı hiç de az değil. Çünkü yanlış ilişki, kendisini gizlemek konusunda hayli başarılı! Ancak yolunda gitmeyen bir ilişki içerisinde olan insanların düşünmekten kendini alamadığı bazı şeyler var.

İlişkiniz süresince benlik duygunuzu yitirdiğiniz ve kişiliğinizi kaybettiğiniz düşüncesine kapılıyorsanız, çok büyük olasılıkla yanlış bir ilişki içerisindesiniz demektir. Bu sebeple can sıkıcı düşüncelerden kendinizi uzaklaştıramıyorsanız radikal adımlar atmaktan çekinmeyin.