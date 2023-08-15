Yanlış bir ilişkide olduğunuzu gösteren 9 işaret

Herkes her bakımdan güzel giden bir ilişki ister ama işler her zaman istediğimiz gibi olmaz. Yolunda gitmeyen bir ilişki içerisinde olduğunuzu fark etmek de her zaman kolay değildir. İşte yanlış bir ilişki içerisinde olduğunuzu gösteren 9 işaret…

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Yanlış bir ilişkide olduğunuzu gösteren 9 işaret 1
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Yanlış bir ilişkide olduğunuzu gösteren 9 işaret 2

1. BENLİĞİNİ KAYBETME DÜŞÜNCESİ

Bir ilişkinin yanlış olduğunu nasıl anlarız, sorusuna cevap arayan insanların sayısı hiç de az değil. Çünkü yanlış ilişki, kendisini gizlemek konusunda hayli başarılı! Ancak yolunda gitmeyen bir ilişki içerisinde olan insanların düşünmekten kendini alamadığı bazı şeyler var.

İlişkiniz süresince benlik duygunuzu yitirdiğiniz ve kişiliğinizi kaybettiğiniz düşüncesine kapılıyorsanız, çok büyük olasılıkla yanlış bir ilişki içerisindesiniz demektir. Bu sebeple can sıkıcı düşüncelerden kendinizi uzaklaştıramıyorsanız radikal adımlar atmaktan çekinmeyin.

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Yanlış bir ilişkide olduğunuzu gösteren 9 işaret 3

2. ENDİŞE

Partnerinizin tepkilerinden veya kendi başınıza bir karar almaktan endişe ediyorsanız, yanlış ilişki belirtileri gizlenemez bir şekilde açığa çıkmış demektir. Çünkü her adımınızı endişe içerisinde atmak, sağlık olmayan bir ilişki içerisinde olduğunuz anlamına geliyor.

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Yanlış bir ilişkide olduğunuzu gösteren 9 işaret 4

3. DAHA İYİSİNİ HAK EDİYORUM DÜŞÜNCESİ

Mutlu ve sağlıklı romantik ilişkileri olan insanlar, genellikle daha iyisini hak ediyorum düşüncesine kapılmazlar. Bu düşünceden kurtulamamak ve sürekli hak ettiğinizden daha azına razı olduğunuzuu hissetmek de yanlış ilişki belirtileri arasında yer alıyor.

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Yanlış bir ilişkide olduğunuzu gösteren 9 işaret 5

4. YALNIZLIK

Partnerinizle yan yana olduğunuzda dahi yalnız olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Cevap evetse, ilişkinizi mutlu bir gelecek beklediğini söylemek zor. Çünkü taraflardan birinin her koşulda yalnız olduğunu düşünmesi, partnerler arasındaki duygusal bağın koptuğuna dair çok net bir işaret. Elbette duygusal olarak aralarında bir bağ bulunmayan çiftlerin sağlıklı bir ilişki yaşadığını söylemek de neredeyse imkânsız!

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Yanlış bir ilişkide olduğunuzu gösteren 9 işaret 6

5. DUYGULARI SAKLAMAK

Partnerinizi üzmemek adına, ilişkinizin devam etmesi için veya herhangi bir sebepten “duygularımı saklamalıyım” düşüncesine sahipseniz, partnerinizle aranızda bir iletişimsizlik ve anlayış eksikliği var demektir. Elbette sağlıklı şekilde iletişim kuramayan çitlerin doğru örnekler olduğu söylenemez!

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Yanlış bir ilişkide olduğunuzu gösteren 9 işaret 7

6. GEÇMİŞE ÖZLEM

İlişkinizin ilk dönemlerine duyduğunuz yoğun özlem, ilişkinizin bugününe dair önemli şeyler söylüyor olabilir. Üstelik bunların hemen hepsi, ilişkinizin yolunda gitmediğine dair ipuçları barındırıyor. Bu sebeple nostalji ve özlem düşüncesi gündelik yaşamınızın sıradan bir parçası olduysa, ilişkinizi gözden geçirmenizde fayda var.

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Yanlış bir ilişkide olduğunuzu gösteren 9 işaret 8

7. GELECEK KAYGISI

İlişkinizden kaynaklanan gelecek kaygısı da bazı bariz sorunların işaretidir. Bu düşünce, partnerinizle yeteri kadar uyumlu olmadığınızı veya gelecek planlarınızın birbirinden farklı olduğunun belirtisi olabilir. Böyle bir düşünceye sahipseniz, muhtemelen yanlış insanla birliktesiniz ve yanlış bir ilişkiyi sürdürüyorsunuz.

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Yanlış bir ilişkide olduğunuzu gösteren 9 işaret 9

8. KISKANÇLIK

Mutlu çiftleri ve yolunda giden ilişkileri gördüğünüzde belli belirsiz bir kıskançlık düşüncesine kapılmanızın sebebi, kötü bir insan olmanız değil. Mutlu çiftler, size kendi ilişkinizdeki yolunda gitmeyen şeyleri hatırlatıyor olabilir. Eh, sürekli kıskançlık düşüncesi içerisinde olduğunuz bir ilişkiniz varsa, sonlandırmanız en iyisi!

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Yanlış bir ilişkide olduğunuzu gösteren 9 işaret 10

9. BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRMEK İSTEMEMEK

Yanlış ilişkilerde çiftlerin birlikte zaman geçirmek istememesi son derece doğal! Partnerinizle vakit geçirmek istememeniz, mutsuz bir ilişki yaşadığınızın önemli kanıtları arasında yer alıyor.

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