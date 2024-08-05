Yanlış kullanılan teflon tava ölüm saçıyor

Son yıllarda sıklıkla duyduğumuz "teflon tava ölüm saçıyor" iddiası, toplumda büyük bir endişeye neden oldu. Ancak bu iddianın ne kadar gerçekçi olduğu, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri ışığında değerlendirilmesi gerektiği bildirildi.

Teflon, yapışmaz özelliği sayesinde mutfaklarda yaygın olarak kullanılan bir kaplama malzemesi olmasıyla biliniyor.

Ancak yüksek ısıda teflon kaplamanın bozulması ve buharlaşması sonucu ortaya çıkan bazı kimyasalların sağlık üzerindeki etkileri, uzun yıllardır tartışılan bir konu olmaya devam ediyor.

Uzman Görüşleri:

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'a göre, teflon tavaların aşırı ısınması durumunda zararlı kimyasalların açığa çıkması mümkün. Özdoğan, "Teflon tavalar, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında polimer duman ateşi olarak bilinen bir duruma neden olabilir. Bu durum, ani titreme, yüksek ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi semptomlarla kendini gösterir" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ ise, teflon tavaların çizilmesi veya yıpranması durumunda, kaplamadaki zararlı kimyasalların gıdalara karışabileceğini belirtmekte. Karadağ, "Teflon tavaların çizilmesi, polimer duman ateşi riskini artırır ve bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" şeklinde görüş bildirmekte.

Bilimsel Araştırmalar:

Bilimsel araştırmalar, teflon tavaların yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkan sağlık risklerini desteklemekte. Örneğin, 2020 yılında yapılan bir çalışmada, teflon tavaların aşırı ısınması sonucu açığa çıkan kimyasalların solunum problemlerine ve kanser riskine yol açabileceği bulunmuştu.

Ayrıca, perflorooktanik asit (PFOA) gibi kimyasalların uzun vadede doğada ve insan bedeninde kalıcı olabileceği ve sağlık sorunlarına neden olabileceği gösterilmişti.

Teflon Tavaların Doğru Kullanımı:

Yüksek Sıcaklıklardan Kaçının: Teflon tavaları yüksek sıcaklıklarda kullanmaktan kaçının. Orta veya düşük ısıda pişirme yaparak zararlı kimyasalların açığa çıkmasını önleyebilirsiniz.

Çizik Tavaları Kullanmayın: Çizilmiş veya yıpranmış teflon tavaları kullanmaktan kaçının. Bu tür tavalar, zararlı kimyasalların gıdalara karışmasına neden olabilir.

Metal Aletler Kullanmayın: Teflon tavaları kullanırken metal spatula veya çatal gibi aletler kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, tahta veya plastik aletler tercih edin.

Boşken Isıtmaktan Kaçının: Teflon tavaları boşken ısıtmak, zararlı kimyasalların açığa çıkmasına neden olabilir. Tavayı kullanmadan önce içine biraz yağ ekleyin.

Teflon tavaların doğru kullanımı, sağlık risklerini minimize etmek için önemli. Uzmanların önerilerine uyarak ve bilimsel araştırmaların bulgularını dikkate alarak, teflon tavaları güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.