Yapay zekâ depremi bir hafta önceden bilecek

ABD’deki Teksas Üniversitesi’nden araştırmacılar, depremleri bir hafta önceden tahmin edebilen bir yapay zekâ programı geliştirdiklerini açıkladı.

Yapay zekâ depremi bir hafta önceden bilecek

Amerika Sismoloji Derneği’nin dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yapay zekâ programı, Çin’deki 7 aylık denemeler sırasında meydana gelen depremlerin yüzde 70’ini, gerçekleşmeden bir hafta önce bildi.

Yapay zeka, tahmin edilen yerin 321 km yakınında ve neredeyse doğru büyüklükte 14 depremi önceden haber verdi.

Sadece bir depremi kaçıran ve 8 yanlış uyarı veren sistem için araştırmacılar, programın Teksas’ta da test edeceğini duyurdu.

Araştırmacıların amacı, programı çok fazla sismik veri bulunmayan alanlarda da fizik tabanlı modellere entegre etmek.

Bir uzman, “Deprem tahmini algoritmasıyla hedefimiz, ileride dünyanın her yerinde kullanılabilecek ChatGPT gibi bir sistem sunmak ve hem fizik hem de veriye dayalı yöntemleri birleştirmek” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA NASIL HAZIRLANDI?

Depremi tahmin eden algoritmayı hazırlamak için bir bilgisayar programının geliştiricilerinden gelen veriler kullanıldı.

Yapay zekâya, ekibin deprem fiziği bilgisine dayalı bir dizi istatistiksel özellik verildi ve ardından kendisini beş yıllık sismik kayıt veri tabanı üzerinde eğitmesi aktarıldı.

‘EVRENSEL SİSTEM İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Araştırma ekibinden jeoloji profesörü Sergey Fomel, “Depremleri tahmin etmek kutsal kâsedir. Henüz dünyanın herhangi bir yeri için tahminlerde bulunmaya yakın değiliz, ancak başardıklarımız bize imkansız olduğunu düşündüğümüz problemin prensipte çözülebilir olduğunu gösteriyor” dedi.

Teksas Sismolojik Ağ Programı’nın başkanı Alexandros Savvaidis de “Algoritmanın tahmini yüzde 70 olsa da bu deprem kayıplarının en aza indirilmesine yardımcı olabilir” diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Ali Yerlikaya Süleyman Soylu'yu ikiye katladı. Koltuk aynı bakan farklı Gündem
Ali Yerlikaya Süleyman Soylu'yu ikiye katladı. Koltuk aynı bakan farklı
Hamas'tan İsrailli esirler hakkında açıklama Dünya
Hamas'tan İsrailli esirler hakkında açıklama
8 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 8 Ekim Pazar bugün hangi diziler var? Magazin
8 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 8 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?
Birleşmiş Milletler'den İsrail ve Lübnan'a çağrı Dünya
Birleşmiş Milletler'den İsrail ve Lübnan'a çağrı
Laiklik karşıtı imam Halil Konakçı hakkında flaş gelişme Gündem
Laiklik karşıtı imam Halil Konakçı hakkında flaş gelişme
Yaş şartı olmadan erken emekli olmanın formülü ortaya çıktı Ekonomi
Yaş şartı olmadan erken emekli olmanın formülü ortaya çıktı
Arabası olan kara kara düşünüyor! Yüzde 60 zam geliyor Ekonomi
Arabası olan kara kara düşünüyor! Yüzde 60 zam geliyor