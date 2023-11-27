Yapay zeka dinozorların nasıl yok olduğunu açıkladı. Volkanlar mı göktaşı mı neden oldu

Yapay zeka, dinozorların neslinin nasıl tükendiğine dair tartışmayı sona erdirdi. Bilgisayarlar, bir felaketin nedenlerini belirlemek için fosil kayıtlarına tersine mühendislik uyguladı.

Merve Elçi KAYNAK: Haber Merkezi
Yapay zeka dinozorların nasıl yok olduğunu açıkladı. Volkanlar mı göktaşı mı neden oldu

Dinozorların ve diğer pek çok türde canlı bundan yaklaşık 66 milyon yıl önce yok oldu. Buna neden olan şeyin büyük bir göktaşı çarpması olabileceğinin yanı sıra büyük bir volkanik patlama da olabileceği şeklinde tahminlerde bulunuluyordu. Bu tahminlerin ötesine gidebilmek adına Dartmouth Koleji'ndeki araştırmacı ekip yenilikçi bir yaklaşım benimsedi. Bu ekip bilgisayarların kullanılmasına izin verdiler.

Science Dergisi’nde yayınlanan makaleye göre, insan girdisi olmadan çok sayıda jeolojik ve iklim verisi üzerinde çalışabilen, birbirine bağlı işlemcilerin desteklediği yeni bir modelleme ile rapor oluşturuldu.

Araştırmacılar, yaklaşık 130 işlemciyi, erken nesillere yol açacak primatlar da dahil olmak üzere memelilerin yükselişinin önünü açan Kretase-Paleojen (K-Pg) yok oluşuna yol açan olay ve koşulları belirlemek için fosil kayıtlarını tersten analiz etmekle görevlendirdiler.

300 BİNDEN FAZLA SENARYO DEĞERLENDİRİLDİ

Model, K-Pg'nin yok oluşundan önceki ve sonraki 1 milyon yıldaki karbondioksit emisyonları, kükürt dioksit üretimi ve biyolojik üretkenliğe ilişkin 300.000'den fazla olası senaryoyu değerlendirdi. Markov Zinciri Monte Carlo olarak bilinen bir tür makine öğrenimi aracılığıyla (ki bu, bir akıllı telefonun bundan sonra ne yazacağınızı tahmin etmesinden pek de farklı değil), işlemciler, senaryoyla eşleşen bir senaryoya ulaşana kadar sonuçlarını karşılaştırmak, gözden geçirmek ve yeniden hesaplamak için bağımsız olarak birlikte çalıştı.

Geçtiğimiz yıl, dünyada şimdiye kadar yaşanan beş kitlesel yok oluştan dördünü birbirine bağlayan bir makale yayınlayan araştırmacılar, "Volkanların kitlesel yok oluşlara neden olabileceğini tarihsel olarak biliyorduk, ancak bu, çevresel etkilerinin kanıtlarından elde edilen uçucu emisyonların ilk bağımsız tahminidir" dedi.

KISA SÜREDE HIZLI SOĞUMA ETKİLİ OLDU

Araştırmacılar, "Modelimiz, jeolojik kayıtlarda gördüğümüz iklim ve karbon döngüsü bozulmalarını üretmek için gereken karbondioksit ve kükürt dioksit miktarını belirlemek için veriler üzerinde bağımsız olarak ve insan önyargısı olmadan çalıştı. Bu miktarların Deccan Tuzaklarından kaynaklanan emisyonlarda görmeyi beklediğimiz değerlerle tutarlı olduğu ortaya çıktı" dedi.

Yine yapay zekanın yaptığı bu çalışma, göktaşı çarpması sırasında okyanustaki organik karbon birikiminde keskin bir düşüş olduğunu ortaya çıkardı; bu çarpma muhtemelen çok sayıda hayvan ve bitki türünün ölümüne neden olan asteroitten kaynaklandı. Çalışmada, çarpmayla birlikte kükürt miktarında da düşüşün yaşanması kısa sürede şiddetli soğumaya neden olarak türlerin yok oluşuna sebep oldu denildi.

screenshot-2.png

dinozor-goktasi-oncesi.jpg

3d-dinosaur-hd-wallpapers-1600-1200-853.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 26 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 26 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Fatih Terim Fonu'ndaki asıl suçlu açıklandı. Yasadışı fahiş faiz almak isteyenler için soruşturma başlatılacak mı?
Fatih Terim Fonu'ndaki asıl suçlu açıklandı. Yasadışı fahiş faiz almak isteyenler için soruşturma başlatılacak mı?
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Son Haberler
Bruce Willis'in son hali sevenlerini üzdü Magazin
Bruce Willis'in son hali sevenlerini üzdü
Meteoroloji saat verip bölge bölge il il uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış vuracak. Gündem
Meteoroloji saat verip bölge bölge il il uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış vuracak.
MasterChef Alican kimdir? MasterChef All Star Alican Sabunsoy kaç yaşında nereli? Magazin
MasterChef Alican kimdir? MasterChef All Star Alican Sabunsoy kaç yaşında nereli?
Kocası ile birlikte TikTok’ta müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı Yaşam
Kocası ile birlikte TikTok’ta müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki en büyük yanlışını açıkladı. Volkan Aliakar yazdı Spor
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki en büyük yanlışını açıkladı. Volkan Aliakar yazdı
ABD 100 yıl öncesine geri döndü Dünya
ABD 100 yıl öncesine geri döndü
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi