Yapay zeka dinozorların nasıl yok olduğunu açıkladı. Volkanlar mı göktaşı mı neden oldu

Dinozorların ve diğer pek çok türde canlı bundan yaklaşık 66 milyon yıl önce yok oldu. Buna neden olan şeyin büyük bir göktaşı çarpması olabileceğinin yanı sıra büyük bir volkanik patlama da olabileceği şeklinde tahminlerde bulunuluyordu. Bu tahminlerin ötesine gidebilmek adına Dartmouth Koleji'ndeki araştırmacı ekip yenilikçi bir yaklaşım benimsedi. Bu ekip bilgisayarların kullanılmasına izin verdiler.

Science Dergisi’nde yayınlanan makaleye göre, insan girdisi olmadan çok sayıda jeolojik ve iklim verisi üzerinde çalışabilen, birbirine bağlı işlemcilerin desteklediği yeni bir modelleme ile rapor oluşturuldu.

Araştırmacılar, yaklaşık 130 işlemciyi, erken nesillere yol açacak primatlar da dahil olmak üzere memelilerin yükselişinin önünü açan Kretase-Paleojen (K-Pg) yok oluşuna yol açan olay ve koşulları belirlemek için fosil kayıtlarını tersten analiz etmekle görevlendirdiler.

300 BİNDEN FAZLA SENARYO DEĞERLENDİRİLDİ

Model, K-Pg'nin yok oluşundan önceki ve sonraki 1 milyon yıldaki karbondioksit emisyonları, kükürt dioksit üretimi ve biyolojik üretkenliğe ilişkin 300.000'den fazla olası senaryoyu değerlendirdi. Markov Zinciri Monte Carlo olarak bilinen bir tür makine öğrenimi aracılığıyla (ki bu, bir akıllı telefonun bundan sonra ne yazacağınızı tahmin etmesinden pek de farklı değil), işlemciler, senaryoyla eşleşen bir senaryoya ulaşana kadar sonuçlarını karşılaştırmak, gözden geçirmek ve yeniden hesaplamak için bağımsız olarak birlikte çalıştı.

Geçtiğimiz yıl, dünyada şimdiye kadar yaşanan beş kitlesel yok oluştan dördünü birbirine bağlayan bir makale yayınlayan araştırmacılar, "Volkanların kitlesel yok oluşlara neden olabileceğini tarihsel olarak biliyorduk, ancak bu, çevresel etkilerinin kanıtlarından elde edilen uçucu emisyonların ilk bağımsız tahminidir" dedi.

KISA SÜREDE HIZLI SOĞUMA ETKİLİ OLDU

Araştırmacılar, "Modelimiz, jeolojik kayıtlarda gördüğümüz iklim ve karbon döngüsü bozulmalarını üretmek için gereken karbondioksit ve kükürt dioksit miktarını belirlemek için veriler üzerinde bağımsız olarak ve insan önyargısı olmadan çalıştı. Bu miktarların Deccan Tuzaklarından kaynaklanan emisyonlarda görmeyi beklediğimiz değerlerle tutarlı olduğu ortaya çıktı" dedi.

Yine yapay zekanın yaptığı bu çalışma, göktaşı çarpması sırasında okyanustaki organik karbon birikiminde keskin bir düşüş olduğunu ortaya çıkardı; bu çarpma muhtemelen çok sayıda hayvan ve bitki türünün ölümüne neden olan asteroitten kaynaklandı. Çalışmada, çarpmayla birlikte kükürt miktarında da düşüşün yaşanması kısa sürede şiddetli soğumaya neden olarak türlerin yok oluşuna sebep oldu denildi.