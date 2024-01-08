Kepçenin darbesini durdurdu insan kalbine benzer şey bulundu. Bayburtlular tılsımlı diyor mıknatıs gibi kendine çekiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kepçenin darbesini durdurdu insan kalbine benzer şey bulundu. Bayburtlular tılsımlı diyor mıknatıs gibi kendine çekiyor
Bayburt’ta yaşayan Mustafa Yazıcıoğlu, kendi arazisinde su arama çalışmaları yaparken kepçesini durduran taşa benzer ağır bir cisim buldu. İnsan kalbine benzeyen cismin, göktaşı olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Bayburt’un merkez ilçesinde yaşayan Mustafa Yazıcıoğlu isimli bir vatandaş, kendi arazisinde su arama çalışmaları yaptığı esnada toprağın içinden kepçesine ağır ve renkli bir taş benzeri cisim takıldı. Kepçesinden inen Yazıcıoğlu, taşı eline alıp temizlediğinde, insan kalbine benzeyen ilginç bir taş olduğunu ve göktaşı olabileceğini düşündü.

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İNSAN KALBİNE BENZİYOR

Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, Şantiyesinde su kanalı çalışmaları yaparken, kepçe kullanırken enteresan bir taş fark ettiğini Bu taşın tam bir kalbe benzeyen bir şekli olduğunu ve oldukça meraklandığını söyledi.

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TAŞ MIKNATIS TESTİNE SOKULDU

Doğal mı yoksa yapay mı olduğunu anlamak için inceleme fırsatı bulduklarını söyleyen Yazıcıoğlu, uzmanlardan görüş aldığını ve yapılan Mıknatıs testi sonucunda, taşın damar kısımlarında mıknatısın tuttuğunu gözlemlediklerini açıkladı. Yazıcoğlu, “Uzmanlar, taşın dökülmüş sıcak demire benzer insan kalbiyle aynı olduğunu belirttiler.” İfadelerini kullandı.

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BAŞVURU YAPILDI

Yazıcıoğlu, uzmanların taşı detaylı incelemesi gerektiğini belirterek, Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr Nafiz Maden’in konuyla ilgili açıklamalarına başvurduklarını ve Nafiz Maden’in yaptığı açıklamada taşın yapısının kıymetli olabileceğini ve kesilmemesi gerektiğini belirttiğini söyledi.

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GÖKTAŞI VEYA FOSİL OLABİLİR

Prof. Dr Nafiz Maden, “Taşın göktaşı yada fosil olma ihtimalinin de olduğunu vurgulayarak, bölgenin madenler açısından geçmişe yönelik önemli bir keşif olabileceğini” ifade etti

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