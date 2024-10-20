Yapay zeka endişeleri artıyor

Lucidworks'ün yaptığı yeni bir araştırmaya göre, birçok iş lideri jeneratif yapay zeka konusunda çeşitli endişelere sahip. Bu endişeler arasında doğruluk, veri güvenliği, şeffaflık ve kullanım maliyetleri yer alıyor. 2024'te iş liderlerinin %46'sı, iş yerlerinde jeneratif yapay zeka kullanmaları durumunda veri güvenliği konusundan endişe duyduklarını belirtti. 2023'te bu oran sadece %17 idi.

İş liderlerinin en çok kaygılandığı ikinci konu, jeneratif yapay zeka uygulamaları için gereken maliyetler. 2024'te %43'lük bir oranla iş liderleri bu konudan endişe ederken, 2023'te sadece %3'ü bu kaygıyı taşıyordu. Ayrıca, 2024'te %36'lık bir oranla yanıt doğruluğu konusunda da endişeler artmışken, 2023'te bu oran %7 idi. %35'lik bir kesim, jeneratif yapay zekanın karar alma süreçlerindeki şeffaflık konusuna kaygı duyarken, %9'u da iş kayıplarından endişe ediyor.

Araştırma, iş liderlerinin %25'inin 2024 itibarıyla jeneratif yapay zeka planlarını tamamen hayata geçirdiğini, her sekiz iş liderinden birinin ise gelir ve büyüme planları yaptığını ortaya koydu. Çeşitli sektörlerin yapay zeka yatırımları planladığı da belirtiliyor. Finans hizmetleri sektöründeki firmaların %70'i, jeneratif yapay zekaya daha fazla yatırım yapmayı planlarken, gayrimenkul sektöründeki firmaların sadece %42'si aynı planı yapıyor.