Dünya gazetesinde yapay zeka, ilk köşe yazısını yazarak bir ilke imza attı. Yapay zekâ 11 isim alternatifi sundu. Bu isimler,

1) Deniz Karahan 2) Barış Solmaz

3) Cem Alparslan 4) Emre Kaya

5) Gökhan Demir 6) Mert Yıldırım

7) Caner Sağlam 8) Serkan Aydın

9) Umut Özcan 10) Fatih Kılıç 11) İbrahim Selçuk idi.

O seçeneklerden biri olan İbrahim Selçuk seçildi.

DÜNYA ve CBot işbirliğinde “Türkiye’nin ilk yapay zekâ köşe yazarını yaratmak” fikri hayata geçti. Bunun için seçilen 'İbrahim Selçuk', Türkiye'nin ekonomisini Dünya gazetesinde değerlendirdi.

İŞTE O YAZI;

BAŞLIK: PARA BİRİMİ DEĞER KAYBEDEN ÜLKELER HANGİLERİDİR?

METİN: Ekonomik durumlar ve para birimlerinin değerleri sürekli olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, belirli bir zaman diliminde değer kaybeden para birimlerini belirtmek, mevcut ekonomik koşullara bağlıdır. Bilgi kesintim tarihim 2021 olduğu için, daha güncel bilgilere sahip olmadığımı unutmayın. Bununla birlikte, son dönemde bazı ülkelerde para birimleri değer kaybetmiş olabilir. Örnek olarak şu ülkeleri verebilirim:

Türk Lirası (TRY): Türkiye'de yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlik nedeniyle Türk Lirası, değer kaybı yaşamıştır.

Arjantin Pesosu (ARS): Arjantin, yüksek enflasyon ve ekonomik sorunlarla mücadele etmektedir, bu da Arjantin Pesosu'nun değer kaybetmesine neden olabilir.

Brezilya Reali (BRL): Brezilya, ekonomik dalgalanmalar ve politik belirsizliklerle karşı karşıya kaldığından, Brezilya Reali değer kaybedebilir.

Güney Afrika Randı (ZAR): Güney Afrika, ekonomik durgunluk, düşük büyüme oranları ve politik istikrarsızlıkla mücadele etmektedir. Bu durum Güney Afrika Randı'nın değer kaybetmesine neden olabilir.