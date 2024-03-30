Yapay zeka kullanarak Atatürk'ün sesiyle oluşturulan Selanik türküsüne orkestrayla eşlik ettiler

Yapay zeka kullanımı günümüzde pek çok farklı alanda kullanılmaya başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesiyle oluşturulan 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' adlı Selanik türküsüne İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri, şefliğini Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Dağdeviren yaptığı orkestrayla eşlik etti. Projeyle öğrencilerinin büyük heyecan yaşadığını belirten Dr. Dağdeviren, "Bu eser, repertuvarlarımızın değişmeyen parçası olarak kalacaktır" dedi.