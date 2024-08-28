Yapay zeka su tüketimini arttırıyor

Sürdürülebilirlik konusunda bazı teknoloji devlerinin yetersiz kalması şaşırtıcı değil; zararlı madencilik uygulamaları, devasa karbon ayak izleri ve devasa enerji kullanımı yeşil hedefleri etkiliyor.

Yapay zeka destekli merkezlerde su, öncelikle yüksek performanslı donanımları soğutmak için kullanılıyor ve ısıyı dağıtmak için hava mekanizmaları kullanılıyor; bu da kullanılan kWh enerji başına dokuz litreye kadar suyun buharlaşmasına neden oluyor.

Microsoft , 2023 yılında küresel olarak tükettiği suyun %42'sinin 'su sıkıntısı çeken bölgelerden' geldiğini itiraf ederken, Google da benzer şekilde tatlı su çekimlerinin %15'inin 'yüksek su kıtlığı' yaşayan bölgelerden geldiğini iddia etti.

Yapay Zekanın çevresel etkisi henüz tam olarak değerlendirilmedi, ancak sektör büyük sera gazı emisyonları ve tehlikeli su tüketimi seviyeleri arasında sıkışmış durumda. Su soğutmanın emisyonları azalttığı bulunmuş olsa da, bu en değerli kaynaklarımızdan birinin pahasına oluyor.