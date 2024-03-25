Yapay zekada devrime doğru

Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zekada devrime doğru
Ekmob'un CTO'su Hakan Bıyıklıoğlu, yapay zekanın Türkiye'nin teknoloji ve yenilikçilikteki uluslararası rekabetini güçlendirebileceğini vurguladı.

Bıyıklıoğlu, Türkiye'nin teknoloji kullanımında dünya çapında öncü olduğunu ve yapay zekanın bankacılık, e-ticaret, lojistik gibi sektörlerde entegrasyonunun bu başarıyı pekiştirdiğini belirtti. Yapay zeka odaklı iş modelleri ve ürün entegrasyonları ile Türkiye'nin Uluslararası Yapay Zeka Endeksi'nde 47. sırada yer aldığını ve AR-GE ile yetişmiş uzmanlarla bu konumunu daha da ileriye taşıyabileceğini ifade etti.

Bıyıklıoğlu, hükümet ve özel sektörün yapay zeka yatırımlarının Türkiye'nin yetkinliklerini artırdığını ve bu durumun uluslararası rekabet gücünü artırma fırsatı sunduğunu söyledi. Ekmob'un SFA uygulamasında yapay zekanın kullanımına değinen Bıyıklıoğlu, yapay zekanın satış alanında devrim yarattığını, satış süreçlerini otomatikleştirdiğini ve satış ekiplerinin verimliliğini artırdığını belirtti. Teknolojiye uyum sağlayan firmaların avantaj kazanacağını, aksi halde zorluklarla karşılaşacaklarını dile getirdi.

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