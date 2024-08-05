Yapay zekada vites yükseldi. 1,5 milyon kelimelik metni anında işleyebiliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zekada vites yükseldi. 1,5 milyon kelimelik metni anında işleyebiliyor

Teknoloji dünyasına son dönemde damga vuran yapay zeka teknolojileri geçtiğimiz 2 yıl içinde vites yükseltti. Üst üste çıkan yeni teknolojiler ile birlikte artık yapay zeka 1,5 milyon kelimelik bir metni tek seferde işleyebilir hale geldi.

Yapay zeka dil modellemeleri ChatGPT’nin 2022 yılının kasım ayında çıkması sonrası büyük ivme kaydetti. Google’ın geliştirdiği Gemini’de Pro 1.5’in işleme kapasitesini artırarak kabaca 1,5 milyon kelimelik bir metni tek seferde işleyebilir duruma geldi.

OpenAI ise ChatGPT 4o’yu piyasaya sürerek hızla gelişen yapay zeka teknolojisine yeni bir ekleme yaptı.

ChatGPT 4 ve diğer dil temelli yapay zeka teknolojileri karmaşık metinlerin hızlı bir şekilde anlamlandırılmasını sağlıyor. Çok fazla kullanıcı kısa cümlelerle sorular sorsa da yapay zeka modelleri son derece karmaşık talimatları anlayarak yerine getirebiliyor.

Öte yandan eklenen yeni özellikler ile verilen cevaptaki bir bölüm seçilerek söz konusu bölüm hakkında daha fazla konuşma yapılabiliyor. Öte yandan veri giriş kapasitesinin artması bu araçların kullanımının farklı bir seviyeye taşınmasını sağladı.

GPT-4o, Claude 3 Opus e Gemini 1.5 Pro, desteklediği tokenler ile birkaç kitaba ait PDF dosyalarının sisteme yüklenerek bunlarla ilgili karmaşık talimatlar bunlarla ilgili karmaşık sorular sorulmasını sağlıyor.

Ayrıca ChatGPT-4o ses, fotoğraf ve video ile çalışmayı da farklı bir seviyeye çekti. Yapay zeka, sesteki farklı tonlamaları algılayarak kişinin hüzünlü, sevinçli ya da kızgın olup olmadığını algılayabiliyor. Bununla birlikte yanıt verirken de farklı tonlamalar yapabiliyor.

Yapay zekanın gelecekte nereye doğru gideceği merakla bekleniyor.

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