Yapay zekanın babasından korkutan uyarı. Mutlaka yapılması gerekeni açıkladı

Yapay zekanın babası olarak adlandırılan bilim insanı Geoffrey Hinton, gelecek dönemde olmasını bekledikleriyle ilgili korkutan uyarılar yaptı. Hinton, yapay zekanın gelecekte bazı iş kollarından kişilerin işsiz kalmasına neden olacağına dikkat çekerek herkesin maaşa bağlanarak sabit gelirlerinin olması gerektiğini söyledi.

Hinton, yapay zekanın çok sayıda sıradan işi almasından endişeli olduğunu belirterek her vatandaşa sabit gelir sağlanacak bir sosyal reforma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yapay zekanın üretkenliği ve zenginliği artıracağını düşündüğünü söyleyen Hinton, "Paranın işlerini kaybeden insanlara değil zenginlere gideceği ve bunun toplum için çok kötü olacağı" düşüncesinde.

Profesör Hinton’ın önerisi ‘Evrensel temel gelir kavramına’ işaret ediyor. Bu kavrama göre bireylerin gelirlerine bakılmaksızın devlet belirli bir maaş ödüyor.

“ASKERİ ALANDA KULLANIMI YASAKLANSIN”

Profesör Hinton ayrıca insan neslinin tükenmesi düzeyinde tehditlerin ortaya çıkmasından duyduğu endişeyi yineledi. Hinton, yapay zekanın askeri kullanımının yasaklanması olacağını söyledi.

Hinton, “Tahminimce bundan 5 ila 20 yıl sonra yüzde 50 bir olasılıkla yapay zekanın kontrolü ele geçirmeye çalışması sorunuyla yüzleşmek zorunda kalacağız” dedi.

Geçen yıla kadar Google'da çalışan Hinton, yapay zekadan kaynaklanan tehlikeler hakkında daha özgürce konuşabilmek için teknoloji devinden ayrılmıştı.