Yapay zekanın seçim sonuçlarına müdahalesi ortaya çıktı. Sandığa nasıl etki ediyor?

Hayatın her alanına etki etmeye başlayan yapay zeka bazıları tarafından teknolojinin en büyük nimeti olarak görülürken bazı kesimler son derece ürkütücü buluyor. Bazı komplo teorilerinde yapay zekanın dünyayı ele geçirme ihtimalinden bahsedilirken yapılan bir araştırma yapay zekanın neden olabileceği olumsuz etkileri gözler önüne serdi.

İngiltere’de yapılan bir araştırma yapay zekanın seçim sonuçlarına etki edebileceğini ortaya koydu. Alan Turing Enstitüsü tarafından yapılan araştırma 2023 yılından itibaren dünya çapında yapılan 112 ulusal seçimin 19’unda yapay zekanın müdahalesini tespit etti. Araştırmaya göre yapay zekanın müdahalesi sandık sonuçlarını etkilemese de gelecekte neden olabileceği sorunlar gözler önüne serildi.

Alan Turing Enstitüsü araştırmacısı Sam Stockwell, "Şu an yapay zekanın seçimlere etkisi ve yapabileceği manipülasyonlar hakkında bir endişe var. Neyse ki yaptığımız araştırmada şu ana kadar sandık sonuçlarını etkileyebilecek bir müdahaleye rastlamadık." dedi.



Oxford Üniversitesinden Sandra Wachter ise teknolojinin insanoğlunu tanımada oldukça ilerlediğine dikkat çekerken, "Algoritmalar neyi sevip neyi sevmediğinizi sizin internetteki hareketlerinizden öğrenebiliyor. Sizden öğrendiği bu gerçekliğe uygun içerikleri karşınıza çıkarıyor. Böylelikle siz de internette kendinizi, sizinle aynı düşünen insanlarla birlikte bir yankı odasında buluyorsunuz. Ve bunun farkında bile olmuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Araştırmada yapay zeka ve Deepfake ile yapılan sahte ses ve görüntülerin neden olabileceği büyük zarara dikkat çekildi.

Teknoloji güvenliği firması sahibi Rich Turner Deepfake ile yaratılan sahte görüntü ve seslerin gün geçtikçe daha kolay üretiliyor hale gelmesinin de insanlık için risk teşkil ettiğini söylüyor.



Turner, "Deepfake'le sesimin bir kopyasını yaratmak için gazeteden bir metin okumam yeterli oluyor. Yani herhangi biri internetteki bir videomdan ya da kısa bir ses kaydımdan, sıradan bir insanın gerçeğiyle ayırt edemeyeceği konuşmalar üretebilir. Bana istediğini söyletebilir. Biraz daha zor olsa da aynısı video için de yapılabilir." dedi.