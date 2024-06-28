Yapay zeka sayesinde hapishaneler yıkılacak. Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor

Bir zamanlar yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknolojiler, şimdi gerçek dünyamızın bir parçası olmaya başlıyor.

Moleküler biyolog tarafından geliştirilen 'geleceğin hapishanesi' konsepti de bu ilerlemenin bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni hapishane modeli, suçluları fiziksel hücrelerin ardına değil, kendi zihinlerinin içine hapsederek cezalandırmayı hedefliyor.

"Cognify" adı verilen bu sistem, suçluların işledikleri suçların yapay anılarını, kurbanın perspektifinden onların beyinlerine yerleştirecek bir teknoloji üzerine kurulu. Suçlular, işledikleri suçları kurbanlarının gözünden deneyimleyecekler. Bu sistem, suçun yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerini bir VR (sanal gerçeklik) cihazı aracılığıyla gösterirken, aynı zamanda suçluların pişmanlık veya vicdan azabı gibi duyguları hissetmelerini sağlayacak bir beyin implantı ile çalışacak.

Moleküler biyolog Hashem Al-Ghaili'nin geliştirdiği bu konsept, suç anılarını kalıcı hale getirerek, terapi seanslarının uzun vadeli etkilerini elde etmeyi amaçlıyor.

ABD'de şu anda 1,7 milyondan fazla insan hapishanelerde bulunuyor. Yetkililer, hapishanelerin suçluları gelecekteki suçlardan caydırdığını iddia etse de, 2021'de yapılan 100'den fazla araştırma, hapishanelerin insanların yeniden suç işlemesini engellemediğini gösterdi.

Bu durumu göz önünde bulunduran Al-Ghaili, suçluların geçmişlerinden ders almalarına yardımcı olacak bir 'gelecek hapishanesi' tasarladı.

Yapay Anılar Beyne Yerleştirilecek: Suçlu, Sebep Olduklarını Kurbanının Gözünden Görecek

Al-Ghaili'nin sistemi anlattığı videoda, "Cognify bir gün yapay anılar yaratabilir ve bunları doğrudan mahkumun beynine yerleştirebilir" diyor.

Al-Ghaili, "Bu karmaşık, canlı ve gerçeğe yakın anılar, yapay zeka tarafından üretilen içerik kullanılarak gerçek zamanlı olarak yaratılır" diyor ve rehabilitasyonun birkaç dakika sürecek olsa da, suçluya yıllar gibi hissettireceğini vurguluyor.

Cognify, suçlunun zihninde zamanın gerçek hayattakinden daha yavaş geçmesini sağlayarak, kişinin yıllarca sürecek bir deneyim yaşamasına neden olacak.

Sistem, işledikleri suçun ciddiyetine ve aldıkları cezaya bağlı olarak oluşturulacak anıları, her bir suçlunun rehabilitasyon ihtiyaçlarına göre uyarlayabilecek.

Cognify'da mahkumlar, sinir ağlarının ayrıntılı bir haritasını oluşturan yüksek çözünürlüklü beyin taramasından geçiriliyor. Bu harita, Cognify cihazının hafıza, muhakeme ve mantıksal düşünmeden sorumlu beyin bölgelerini hedef almasını sağlıyor.

Cihaz, mahkuma aile içi şiddet, nefret suçları, ayrımcılık, zimmete para geçirme, içeriden bilgi ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılığı içeren suçlarının yapay zeka tarafından oluşturulmuş anılarını göstererek çalışmaya başlıyor.

Teknoloji, görsel efektlerin yanı sıra, suçlunun kurbanının çektiği acı ve ıstırabı hissetmesini sağlayarak fiziksel bir tepkiyi de tetikleyebilir.

Videoda, "Bazı anılar sonuçları ve travmayı tetiklemek üzere tasarlanmıştır" deniliyor. Bu tür anılar, kurbanın ailesinin yaşadığı kederi ya da kurbanın maruz kaldığı fiziksel ve duygusal travmayı simüle edebilir.

Al-Ghaili'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan altı dakika 22 saniyelik klip, duvara dayalı 19 kapsülün bulunduğu beyaz bir odanın görüntüsüyle başlıyor. Kapsüller açıldığında, her birinin içinde duran, başlarının üzerinde Cognify cihazı, gözlerinin üzerinde bir ekran ve kulaklarının üzerinde kulaklıklar takan ve yapay zeka tarafından üretilen anılara dalmış gibi görünen adamlar görülüyor.

Mahkumlar işledikleri suçların canlı anılarına katlanırken, merkezi bir bilgisayar da insanları bu tür suçları işlemeye iten sebepleri anlamak için veri topluyor. Videoda, Cognify'ın 'hassas mahkum bilgileri ve rehabilitasyon verileri için şifreli depolama özelliğine sahip olacağı' belirtiliyor.

Tasarımcısı, "Cognify konsepti, uzun süreli hapsetme ihtiyacını ve buna bağlı maliyetleri önemli ölçüde azaltarak ceza adaleti sisteminde devrim yaratabilir" iddiasında bulunuyor.