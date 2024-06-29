Facebook’un kurucusundan çok konuşulacak yapay zeka suçlaması

Düzenleme: Aslı Erdoğan
Facebook’un kurucusundan çok konuşulacak yapay zeka suçlaması

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’den yapay zeka geliştiricilerine şok suçlama geldi. Ünlü milyarder, bazı yapay zeka geliştiricilerinin neredeyse Tanrı’yı ya da benzeri bir şeyi yarattıklarını düşündüğünü söyledi

Yapay zeka günümüz teknolojisinin en büyük ürünü olmaya devam ederken konuyla ilgili çok farklı tartışmalar da yürütülüyor. Söz konusu tartışmalar, bilgisayarların dünyayı ele geçirme ihtimaline kadar gidiyor. Öte yandan yapay zekanın her şeyi yönetebilip yönetemeyeceği de sorgulanıyor. Bazı yapay zekalar kendi kendine dil bile öğrenebilirken bu durumun korkutucu boyutlara geldiğini düşünenler de var.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, yapay zeka ile ilgili tartışmalara farklı bir açıdan yaklaştı. Yapay zeka geliştiricilerine çok farklı bir suçlama yönelten Zuckerberg, ‘Tek gerçek yapay zekanın’ üretilmesi tartışmasını çok rahatsız bulduğunu söyledi.

Ünlü milyarder, katıldığı bir YouTube yayınında bazı yapay zeka geliştiricilerinin neredeyse Tanrı’yı ya da benzeri bir şeyi yarattıklarını düşündüğünü söyledi. Zuckerberg, "Teknoloji sektöründeki insanların bu 'tek gerçek AI'yı inşa etmekten bahsetmesini oldukça rahatsız edici buluyorum. Neredeyse Tanrı'yı ​​veya benzeri bir şeyi yarattıklarını düşünüyorlar. Biz bunu yapmıyoruz, bunun böyle işlediğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Yapay zekada ‘Tekelci’ yaklaşımı da kabul etmediğinin altını çizen Zuckerberg, sözlerine şöyle devam etti:

"Fakat gerçekçi olmak gerekirse, işlerin böyle yürümediğini düşünüyorum. İnsanların telefonlarında insanların kullandığı tek bir uygulama yok. İnsanların tüm içeriklerini istedikleri tek bir yaratıcı yok, insanların tüm içeriklerini istedikleri tek bir uygulama yok. İnsanların her şeyi satın almak isteyeceği tek bir işletme yok."

Zuckerberg, akıllı gözlüklerin zamanla akıllı telefonların yerini alacağını da sözlerine ekledi.

İlgili Haberler
Yapay zeka sayesinde hapishaneler yıkılacak. Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor
Yapay zekanın seçim sonuçlarına müdahalesi ortaya çıktı. Sandığa nasıl etki ediyor?
Yapay zeka geleceğimizi nasıl şekillendiriyor?
Yapay zeka geleceğimizi nasıl şekillendiriyor?
İş mülakatında yapay zeka ve göz takip teknolojisi kullandı
İş mülakatında yapay zeka ve göz takip teknolojisi kullandı
Son Haberler
Fidan Bosna Hersekli mevkidaşıyla bir araya geldi Dünya
Fidan Bosna Hersekli mevkidaşıyla bir araya geldi
Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer Spor
Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer
Bakan Fidan Radman ile görüştü Dünya
Bakan Fidan Radman ile görüştü
İzmir’de orman yangını. Bir mahalle boşaltıldı Gündem
İzmir’de orman yangını. Bir mahalle boşaltıldı
Bakan Fidan Kosovalı mevkidaşıyla bir araya geldi Dünya
Bakan Fidan Kosovalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Ailesini katleden 15 Temmuz gazisi Özcan Aybey yakalandı Gündem
Ailesini katleden 15 Temmuz gazisi Özcan Aybey yakalandı
TIR samanlarla yandı Gündem
TIR samanlarla yandı