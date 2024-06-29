Facebook’un kurucusundan çok konuşulacak yapay zeka suçlaması

Yapay zeka günümüz teknolojisinin en büyük ürünü olmaya devam ederken konuyla ilgili çok farklı tartışmalar da yürütülüyor. Söz konusu tartışmalar, bilgisayarların dünyayı ele geçirme ihtimaline kadar gidiyor. Öte yandan yapay zekanın her şeyi yönetebilip yönetemeyeceği de sorgulanıyor. Bazı yapay zekalar kendi kendine dil bile öğrenebilirken bu durumun korkutucu boyutlara geldiğini düşünenler de var.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, yapay zeka ile ilgili tartışmalara farklı bir açıdan yaklaştı. Yapay zeka geliştiricilerine çok farklı bir suçlama yönelten Zuckerberg, ‘Tek gerçek yapay zekanın’ üretilmesi tartışmasını çok rahatsız bulduğunu söyledi.

Ünlü milyarder, katıldığı bir YouTube yayınında bazı yapay zeka geliştiricilerinin neredeyse Tanrı’yı ya da benzeri bir şeyi yarattıklarını düşündüğünü söyledi. Zuckerberg, "Teknoloji sektöründeki insanların bu 'tek gerçek AI'yı inşa etmekten bahsetmesini oldukça rahatsız edici buluyorum. Neredeyse Tanrı'yı ​​veya benzeri bir şeyi yarattıklarını düşünüyorlar. Biz bunu yapmıyoruz, bunun böyle işlediğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Yapay zekada ‘Tekelci’ yaklaşımı da kabul etmediğinin altını çizen Zuckerberg, sözlerine şöyle devam etti:

"Fakat gerçekçi olmak gerekirse, işlerin böyle yürümediğini düşünüyorum. İnsanların telefonlarında insanların kullandığı tek bir uygulama yok. İnsanların tüm içeriklerini istedikleri tek bir yaratıcı yok, insanların tüm içeriklerini istedikleri tek bir uygulama yok. İnsanların her şeyi satın almak isteyeceği tek bir işletme yok."

Zuckerberg, akıllı gözlüklerin zamanla akıllı telefonların yerini alacağını da sözlerine ekledi.