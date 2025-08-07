Yapay zeminde Viking değil Boz Baykuş öttü

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir avantajı cebine koydu.

Karşılaşmaya Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Ömer Ali, Crespo, Yusuf, Brnic,Da Costa 11'iyle başlayan İstanbul ekibinde 17'nci dakikada sakatlanan Yusuf Sarı yerini Deniz Türüç'e bıraktı.

Maça etkili başalyan Vikig, ikinci dakikada Svendsen'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Başakşehir, 60'ıncı dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından attığı golle skora denge getirdi.

⚽????GOOOLL! Deniz Türüç'ten mükemmel gol! Başakşehir müthiş bir golle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/CmGdqYC5AQ — TRT Spor (@trtspor) August 7, 2025

79'uncu dakikada sahneye bu sefer sol bek Operi çıktı. Ceza sahası dışından uzak köşeye düzgün bir vuruş yapan Operi takımını deplasmanda öne geçirerek turun kapısını açtı.

⚽GOOOLL! Norveç'i ısıtan mükemmel goller! Bu kez sahnede Operi var! Başakşehir geri döndü! pic.twitter.com/LV8XHodRis — TRT Spor (@trtspor) August 7, 2025

90+4'üncü dakikada sahneye çıkan Selke ise orta sahada aldığı topu ceza sahasına kadar sürdükten sonra kaleciyi de çalımlayarak tabelayı 3-1'e getirdi ve maçın skorunu belirledi.

⚽GOOOLL! Davie Selke!!! Başakşehir deplasmanda turun kapısını araladı!! pic.twitter.com/wXAWKCoZjm — TRT Spor (@trtspor) August 7, 2025

İki takım arasında rövanş maçı 13 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

MAÇTAN ÖNCE GAZZE PROTESTOSU

Başakşehir, ısınmak için sahaya üzerinde, "İnsanlığa karşı işlenen suça son verin" yazan siyah tişörtle çıktı.

TRT yayınına konuk olan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, "Artık buna son vermenin zamanı geldi, geçiyor. Dünya susmamalı. İnşallah bu bir mesaj olur, inşallah Gazze'de Filistin halkının yaşadığı zulüm biter" dedi.

