Yapay zeminde Viking değil Boz Baykuş öttü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zeminde Viking değil Boz Baykuş öttü

Konferans Ligi elemesinde Başakşehir, Norveç takımı Viking ile deplasmanda karşılaştı. Yapay zemine alışmakta zorlanan Boz Baykuşlar maçın hemen başında yediği golle 1-0 yenik duruma düşmesine karşın ikinci yarıda Deniz Türüç ile Operi'nin ceza alanı dışından harika vuruşları ve yeni transfer Selke'nin kaleciyi geçerek filelere gönderdiği topla 3-1'lik skoru buldu ve Türkiye'ye büyük avantaj taşıdı.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir avantajı cebine koydu.

Karşılaşmaya Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Ömer Ali, Crespo, Yusuf, Brnic,Da Costa 11'iyle başlayan İstanbul ekibinde 17'nci dakikada sakatlanan Yusuf Sarı yerini Deniz Türüç'e bıraktı.

Maça etkili başalyan Vikig, ikinci dakikada Svendsen'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Başakşehir, 60'ıncı dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından attığı golle skora denge getirdi.

79'uncu dakikada sahneye bu sefer sol bek Operi çıktı. Ceza sahası dışından uzak köşeye düzgün bir vuruş yapan Operi takımını deplasmanda öne geçirerek turun kapısını açtı.

90+4'üncü dakikada sahneye çıkan Selke ise orta sahada aldığı topu ceza sahasına kadar sürdükten sonra kaleciyi de çalımlayarak tabelayı 3-1'e getirdi ve maçın skorunu belirledi.

İki takım arasında rövanş maçı 13 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

MAÇTAN ÖNCE GAZZE PROTESTOSU

Başakşehir, ısınmak için sahaya üzerinde, "İnsanlığa karşı işlenen suça son verin" yazan siyah tişörtle çıktı.

TRT yayınına konuk olan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, "Artık buna son vermenin zamanı geldi, geçiyor. Dünya susmamalı. İnşallah bu bir mesaj olur, inşallah Gazze'de Filistin halkının yaşadığı zulüm biter" dedi.

Fenerbahçe'den sonra Başakşehir! Siyah tepki yayılıyorFenerbahçe'den sonra Başakşehir! Siyah tepki yayılıyor

Son Haberler
12 Dev Adam'dan tatsız prova!
12 Dev Adam'dan tatsız prova!
Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı!
Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı!
Yangında evini terk edip tepede namaz kıldı
Yangında evini terk edip tepede namaz kıldı
AKP'yi hüsrana uğratacak anket! Sonuçlar şoke etti
AKP'yi hüsrana uğratacak anket! Sonuçlar şoke etti
Hatay’da balık ölümleri yaşandı
Hatay’da balık ölümleri yaşandı