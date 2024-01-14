Yapı marketi devi Tekzen'in iflası istendi

Kaynak: Haber Merkezi
Yapı marketi devi Tekzen'in iflası istendi
Türkiye’de faaliyette olan 3 büyük yapı marketlerinden biri olan Tekzen’in iflası istendi. 120 milyon TL sermayeli şirkete açılan iflas davasının duruşması 15 Şubat’ta görülecek.

DEV ŞİRKETİN İFLASI İSTENDİ

Dava dosyasına göre Sem Danışmanlık AŞ, Tekzen Ticaret ve Yatırım AŞ’ye karşı icra takibi başlattı.

Tekzen tarafı takibe itirazda bulundu.

Bunun üzerine Sem Danışmanlık avukatları, itirazın iptali ve şirketin iflasına karar verilmesini istedi.

TEMELİ 1995’TE ATILDI

1995 senesinde Türk-Alman ortaklığı ile Tekzen Ticaret AŞ’nin temeli atıldı. 1998 yılında Alman ortağı işten ayrılmasıyla beraber tek sahip Murat Gigin oldu. 120 milyon TL sermayeli şirketin çok sayıda şubesi mevcut.

Son Haberler
Ekmeğe zam yapan fırıncılara belediye “dur” dedi Gündem
Ekmeğe zam yapan fırıncılara belediye “dur” dedi
Fulya Öztürk'ten 'ifşa' tepkisi. Sınırdan yaptığı canlı yayındaki ifadelere tepki yağmıştı Gündem
Fulya Öztürk'ten 'ifşa' tepkisi. Sınırdan yaptığı canlı yayındaki ifadelere tepki yağmıştı
Otomotiv Sanayii Derneğİ 2023’e ilişkin verileri açıkladı Otomotiv
Otomotiv Sanayii Derneğİ 2023’e ilişkin verileri açıkladı
Limon sosu neden yasaklandı? Limon sosu nedir? Keşfet
Limon sosu neden yasaklandı? Limon sosu nedir?
Kars’ta yok olmaya yüz tutmuş tarih. Tabyalar Gündem
Kars’ta yok olmaya yüz tutmuş tarih. Tabyalar
Survivor Nagihan kimdir? Survivor Nagihan kaç yaşında evli mi? Keşfet
Survivor Nagihan kimdir? Survivor Nagihan kaç yaşında evli mi?
Zeytinburnu'nda yol kapatan düğün konvoyu; etrafa para saçtı Gündem
Zeytinburnu'nda yol kapatan düğün konvoyu; etrafa para saçtı