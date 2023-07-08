Atatürk'ün aldığı teklifle sinirlenip gözlerinden şimşekler çaktığı an. Nuri Ulusu anlattı

Editör: Sami Gürel

Atatürk’ün kütüphanecisi olarak bilinen Nuri Ulusu, Atatürk’e dair bildiklerinden Atatürk’ün sinirlendiği bir hatırayı anlattı.

Gazetecinin “Siz daha çok sofra hizmetlerinde bulundunuz. Sofrada duyduklarınızdan dinlediklerinizden anınızda kalan bir şeyler var mı?” sorusuna Nuri Ulusu, şu yanıtı verdi:

Şöyle bir hatıram var. Efendim bir akşam sofrada misafir olan beylerden birisi Paşa'ya şöyle bir teklifte bulundu:

Paşam müsaade eder misiniz Bir şey arzu edeceğim.

Paşa da “Buyur” dedi.

Sizi kaydı hayat şartıyla (eski tabir bu) yani Temelli Reisi Cumhur olmanız için Meclis'ten bir kanun çıkaralım.

Gözleri çakmak çakmak. Kaşları kalktı.

Sinirlendi sinirlendiği zaman ekseriyetle o hali alır şimşek çakar gözünden. Bakılmaz.

Hiddetlendiği, kızdığı sinirlendiği zaman gözleri şimşek çakarcasına bakardı.

“Beni Mısır Kralı Faruk, Arnavutluk Kralı Zogo’ya mı benzetmek istersiniz?” cevabını verdi.

Söyleyen pişman, nasıl özür dileyeceğini şaşırdı. Mevzu sonra tekrar değiştirildi.

Yani böyle bir hal olursa derhal mevzuyu değiştirir. Sofranın sükunetini bozmak istemezdi