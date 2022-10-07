Egzamayı inanılmaz tetikliyor. Yapmamaya çalışın

Mynet’in haberine göre; Egzaması olan kişilerde genellikle kaşıntılı, kırmızı veya hiperpigmente cilt ile birlikte alerji veya astım vardır. Bu duruma, bağışıklık sistemi aktivasyonu, genetik, çevresel tetikleyiciler ve stresin bir kombinasyonu neden olduğu vurgulandı.

Egzama, cildin kaşınmasına, kurumasına ve döküntü, kabarcık veya cilt enfeksiyonları üretmesine neden olan iltihabi bir cilt durumu olduğu biliniyor. En yaygın şekli olan atopik egzama, kişileri en çok etkileyen türü olduğu bildirildi. Neredeyse her 10 yetişkinden birini etkilediği ifade edildi. Egzama hastalarının sayısı birkaç yıldır istikrarlı bir şekilde artıyor. Sağlık uzmanları hem stres hem de kaygının cilt durumuyla bağlantılı olabileceği konusunda uyardıkları vurgulandı.

EGZAMANIN STRESLE OLAN İLİŞKİSİ

Dr. Saadia Hussain, “Birçok kronik tıbbi durum ve zihinsel sağlık durumu stresten etkileniyor” ifadelerini kullandı. Dr. Hussain, “Ne kadar stresli olursanız, daha kötü egzama patlamaları yaşama eğilimindesiniz” dedi.

BMC'de yayınlanan bir çalışma, anksiyete ve depresyon ile egzama arasındaki ilişkiyi açıklayan faktörlere baktı. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğinin (HADS) kullanıldığı araştırma için genel popülasyonda anksiyete ve depresyon eğilimi göz önüne alındı. Çalışma, “Egzama, kadın cinsiyet, omega-3 yağ asidi takviyesi, sağlık kaygısı ve somatizasyon ile ilgili bilgiler kendi kendine rapor ile elde edildi” dedi.

Somatizasyonun (psikolojik veya duygusal faktörlerin neden olduğu fiziksel belirtiler) ve sağlık kaygısının, kaygı/depresyon ve egzama arasındaki ilişkinin yarısından fazlasını oluşturduğu sonucuna varmıştır. Araştırmaya göre, bir egzama salgını, kaygı nedeniyle olası bir somatizasyon türüdür.

STRES NASIL AZALTILIR?

Stres, yaşam taleplerinin üstesinden gelinemeyecek kadar fazla hale geldiğinde vücutta oluşan bir histir. Bu talepler iş, ilişkiler, aile sorunları veya finans endişelerden kaynaklanabilir.

Stres, doğru yönetilmezse hızla kontrolden çıkmış öfke, üzüntü veya endişe duygularına dönüşebilen vücudun doğal bir tepkisidir.

İşte stresi azaltmaya yardımcı olacak bazı yollar:

Egzersiz

Meditasyon

Sosyalleşme

Yoga

Uyku düzeni