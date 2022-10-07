7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Egzamayı inanılmaz tetikliyor. Yapmamaya çalışın

Sağlık uzmanları hem stres hem de kaygının güçlü bir şekilde egzama ile bağlantılı olabileceği konusunda uyarılması dikkat çekti. Egzama, en sık rastlanan deri hastalıklarından biri olmasıyla korkutuyor. Egzama, bazen kızarıklık olarak görülebilen kuru, pul pul cilt ile eş anlamlı bir durum olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 17:18
Takip Et

Yapmamaya çalışın. Egzamayı inanılmaz tetikliyor

Egzamayı inanılmaz tetikliyor. Yapmamaya çalışın
+
Aa
-

Mynet’in haberine göre;  Egzaması olan kişilerde genellikle kaşıntılı, kırmızı veya hiperpigmente cilt ile birlikte alerji veya astım vardır. Bu duruma, bağışıklık sistemi aktivasyonu, genetik, çevresel tetikleyiciler ve stresin bir kombinasyonu neden olduğu vurgulandı.

Egzama, cildin kaşınmasına, kurumasına ve döküntü, kabarcık veya cilt enfeksiyonları üretmesine neden olan iltihabi bir cilt durumu olduğu biliniyor. En yaygın şekli olan atopik egzama, kişileri en çok etkileyen türü olduğu bildirildi. Neredeyse her 10 yetişkinden birini etkilediği ifade edildi. Egzama hastalarının sayısı birkaç yıldır istikrarlı bir şekilde artıyor. Sağlık uzmanları hem stres hem de kaygının cilt durumuyla bağlantılı olabileceği konusunda uyardıkları vurgulandı.

EGZAMANIN STRESLE OLAN İLİŞKİSİ

Dr. Saadia Hussain, “Birçok kronik tıbbi durum ve zihinsel sağlık durumu stresten etkileniyor” ifadelerini kullandı. Dr. Hussain, “Ne kadar stresli olursanız, daha kötü egzama patlamaları yaşama eğilimindesiniz” dedi.

BMC'de yayınlanan bir çalışma, anksiyete ve depresyon ile egzama arasındaki ilişkiyi açıklayan faktörlere baktı. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğinin (HADS) kullanıldığı araştırma için genel popülasyonda anksiyete ve depresyon eğilimi göz önüne alındı. Çalışma, “Egzama, kadın cinsiyet, omega-3 yağ asidi takviyesi, sağlık kaygısı ve somatizasyon ile ilgili bilgiler kendi kendine rapor ile elde edildi” dedi.

Somatizasyonun (psikolojik veya duygusal faktörlerin neden olduğu fiziksel belirtiler) ve sağlık kaygısının, kaygı/depresyon ve egzama arasındaki ilişkinin yarısından fazlasını oluşturduğu sonucuna varmıştır. Araştırmaya göre, bir egzama salgını, kaygı nedeniyle olası bir somatizasyon türüdür.

STRES NASIL AZALTILIR?

Stres, yaşam taleplerinin üstesinden gelinemeyecek kadar fazla hale geldiğinde vücutta oluşan bir histir. Bu talepler iş, ilişkiler, aile sorunları veya finans endişelerden kaynaklanabilir.

Stres, doğru yönetilmezse hızla kontrolden çıkmış öfke, üzüntü veya endişe duygularına dönüşebilen vücudun doğal bir tepkisidir.

İşte stresi azaltmaya yardımcı olacak bazı yollar:

Egzersiz
Meditasyon
Sosyalleşme
Yoga
Uyku düzeni

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
3
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
4
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
5
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
6
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
7
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
﻿Büyükçekmece’de jaguarlı çifte cinayet davasında keşif yapıldı 
﻿Büyükçekmece’de jaguarlı çifte cinayet davasında keşif yapıldı 
﻿Büyükçekmece’de jaguarlı çifte cinayet davasında keşif yapıldı 
﻿Arnavutköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarptı
﻿Arnavutköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarptı
﻿Arnavutköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarptı
﻿İBB'nin Kartal Yakacık Stadı ve Cevizli Yaşam Merkezi yatırımlarının temeli atıldı
﻿İBB'nin Kartal Yakacık Stadı ve Cevizli Yaşam Merkezi yatırımlarının temeli atıldı
﻿İBB'nin Kartal Yakacık Stadı ve Cevizli Yaşam Merkezi yatırımlarının temeli atıldı
﻿CHP’li Sertel: Maske cezalarını ödeyenlerin paraları da faiziyle iade edilmeli
﻿CHP’li Sertel: Maske cezalarını ödeyenlerin paraları da faiziyle iade edilmeli
﻿CHP’li Sertel: Maske cezalarını ödeyenlerin paraları da faiziyle iade edilmeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.