İlk okuduğu romanın ‘Yaprak Dökümü’ olduğunu belirten usta oyuncu, dizide “aile her şeydir” mesajını verdiklerini söyledi.

Teklifi ilk aldığında çok korktuğunu, 1971 yapımı Fatma Girik’li filmden sonra bu rolü oynamanın zor olduğunu düşündüğünü ama “İyi ki kabul etmişim” dediğini anlattı.

Halil Ergün en çarpıcı açıklamayı kızları için yaptı:

“5 yıl birlikte çalıştığımız Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır diziden sonra beni hiç aramadılar, sormadılar.”

Bennu Yıldırımlar’ın ise hâlâ görüştüklerini vurguladı:

“Bennu benim canım. Gökçe’yi ailesinden ben istedim, birinci evliliğinde damat adayıyla gittim, istedim. Sonra bir daha görmedim. Beni hiç aramadılar.”

Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eserinden uyarlanan ve 2006-2010 arasında yayınlanan dizi, reyting rekorları kırmıştı.

Gökçe Bahadır ise yakın zamanda “Hâlâ sokakta bana ‘Leyla’ diye sesleniyorlar, biteli 16 yıl oldu” demiş, Fahriye Evcen’in yıldızının ‘Necla’ rolüyle parladığını hatırlatmıştı.

YAPRAK DÖKÜMÜ

Yaprak Dökümü (2006-2010), Türk televizyon tarihinin en ikonik dram dizilerinden biri olarak kabul edilir.

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı ölümsüz romanından uyarlanan dizi, Kanal D’de 5 sezon boyunca toplam 174 bölüm yayınlandı ve yayınlandığı dönemde neredeyse kesintisiz reyting birincisi oldu.

Başrollerinde Halil Ergün (Ali Rıza Bey), Güven Hokna (Hayriye Hanım), Bennu Yıldırımlar (Fikret), Gökçe Bahadır (Leyla), Fahriye Evcen (Necla), Deniz Çakır (Ferhunde), Tolga Karel (Oğuz) ve Caner Kurtaran (Şevket) gibi isimlerin yer aldığı dizi, bir ailenin geleneksel değerlerle modern hayat arasındaki çatışmasını, namus, para, ihanet ve çöküş temaları üzerinden anlattı.

Yaprak Dökümü, Türk izleyicisinin hafızasında o kadar derin iz bıraktı ki dizi 2010’da bittikten 15 yıl sonra bile tekrarları hâlâ yüksek izlenme alıyor, sokakta oyunculara karakter isimleriyle sesleniliyor.

Özellikle Fahriye Evcen’in yıldızını parlatan, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar’ın kariyerlerinde dönüm noktası olan proje olarak anılıyor.2025 itibarıyla dizi hâlâ Kanal D ve dijital platformlarda yayınlanmaya devam ediyor.

Kısacası, aile dramı türünün Türkiye’deki en güçlü ve unutulmaz örneği olan Yaprak Dökümü, aradan geçen onca yıla rağmen hâlâ milyonların kalbinde ve ekranlarında yaşamaya devam ediyor.