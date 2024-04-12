Can kurtarmaya gittiler, felaketi yaşadılar: Yaralananlara müdahale eden sağlıkçılara taşlı saldırı.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Şehit Harun Boy Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 4 kişi yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRDILAR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılara müdahale etmek için gelen sağlık ekipleri, kavganın tarafları tarafından taşlı saldırıya uğradı.
Taşların isabet ettiği 3 sağlık görevlisi yaralandı. Ayrıca ambulansta da hasar oluştu.
Kalabalığı dağıtmak için polis havaya uyarı ateşi açtı.
Olay yerine gelen başka ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı.