Can kurtarmaya gittiler, felaketi yaşadılar: Yaralananlara müdahale eden sağlıkçılara taşlı saldırı.

Şırnak Silopi'de iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada yaralananlara müdahale için bölgeye giden sağlık görevlilerine bir grup saldırdı. Olayda 3’ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı.