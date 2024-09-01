Yaralayıp bataklıkta ölüme terk ettiler

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan eşek, hayvanseverlerin ihbarı sayesinde kurtarıldı. HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) temsilcileri, eşeğin durumunu öğrenir öğrenmez harekete geçti ve eşeğin Osmaniye’deki Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne taşınması için gerekli işlemleri başlattı. Kamyonetle çiftliğe getirilen eşek, burada veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı.

Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından yapılan muayenede, eşeğin sağ ve sol kulağında kesici bir cisimden kaynaklanan yaraların enfeksiyonla kaplı olduğu tespit edildi. HAYTAP ekibi olarak yaraların tedavisi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Laçinbala, "Bir ay sürecek tedaviyle açık yaraların kapanmasını umuyoruz; ancak bu canın yaşadığı travmaların izlerinin ne kadar sürede iyileşeceğini söylemek zor. Onun yaşam hakkını savunmak, bu saatten sonra bizim en büyük görevimiz" dedi. Eşeğe sıvı sağaltımı ve antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandığını belirten Laçinbala, diğer tedavi süreçleri hakkında da bilgi verdi.

Eşeği bulan hayvansever Linda Şeb, durumu fark ettiğinde eşeğin kanlar içinde ve ağır yaralı halde olduğunu belirtti. HAYTAP’ın yardımlarını takdir eden Şeb, “Bu canımızı yol kenarında kan revan içinde bulduk. Şiddet mi gördü yoksa yabani hayvanların saldırısına mı uğradı, bilmiyoruz. Deprem sonrası Hatay’da insanların bile güçlükle yaşadığı bir ortamda, bu canların durumu çok daha vahim. Yardım çağrılarımıza HAYTAP kayıtsız kalmadı ve bu canımıza yuvasını açtı" diye konuştu.

Veteriner Hekim Ali Laçinbala, tedavi sürecinin bir ay süreceğini ve enfeksiyon kapmış yaraların tedavi edileceğini ifade ederken, duygusal yaraların iyileşme sürecinin çok daha uzun olabileceğini belirtti. "Çiftliğimizde, Akdeniz yangınlarından, depremden ve Diyarbakır-Mardin arasında çıkan yangından kurtulan arkadaşlarıyla birlikte, bu eşeğin ömrünün sonuna kadar mutlu bir şekilde yaşayacağı koşulları sağlamaya çalışacağız" dedi. Laçinbala, bu tür kurtarma ve tedavi çalışmalarının toplumun desteğiyle mümkün olduğunu ve bu sayede çok sayıda cana yeniden yaşam hakkı vermeye çalıştıklarını vurguladı.