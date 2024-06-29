Yaralı bulunan yavru tilki koruma altına alındı

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından yaralı halde bulunan yavru tilki koruma altına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkında devriye gezerken yaralı halde tilki buldu. Ardından bölgeye gelen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı halde bulunan yavru tilki koruma altına aldı.

Tilki, tedavisinin yapılması ve sonrasında yaşam alanına bırakılmak üzere Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine teslim edildi.