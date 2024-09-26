Yaralı gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Kaynak: İHA
Yaralı gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı olarak buldukları gri balıkçıl kuşunu tedavi etti.

Şırnak'ta yaralı olarak bulunan gri balıkçıl kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedaviye alındı.

Duyarlı bir vatandaşın yaralı olarak bulduğu gri balıkçıl kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirildi. Harekete geçen Şırnak DKMP ekipleri yaralı gri balıkçıl kuşunu yaşam alanından alarak Acil Müdahale Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde tedavi altına aldı.

Yaralı gri balıkçıl kuşunun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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